Rus ordusu yeniden saldıracak mı? Uzmanlardan çarpıcı yorum: Haftalarca sürebilir!

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Rus birlikleri Kiev çevresinden çekilirken NATO da Ukrayna’ya yollanacak yeni silah yardımlarını açıklıyor… Savaşta dönüm noktası sayılabilecek tüm bu gelişmeler yaşanırken Rus ordusunun durumu bir kez daha tartışma konusu oldu.

NATO: DÜŞÜNÜLENDEN UZUN SÜRECEK

NATO tarafından yapılan açıklamalara göre Rusya’nın ordusunu yeniden konumlandırması ve Donbass bölgesine doğru ilerlemesi düşünülenden çok daha fazla zaman alacak. Bir süredir mühimmatlarının tükendiği ve takviye imkanının giderek zorlaştığı konuşulan Rus birlikleri yeni hedeflerine ilerlemekte zorlanacak ve bu istikamette ilerlemeye başlaması haftalar alacak.

Jens Stoltenberg, müttefik ülkelere Ukrayna’ya daha fazla anti tank mühimmatı, hava savunma sistemi, insani yardım ve mali destek verilmesi için çağrıda bulunmuştu.

Rusya'nın çekildiği şehirlerde geride bıraktığı yok olmuş askeri araçlar...

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Brüksel’de iki gündür devam eden NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının toplantısında perşembe günü Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba’nın da konuşma yapması bekleniyor. NATO Genel Sekreti Jens Stoltenberg de bu toplantılar sırasında Rusya’nın taktik değiştirmeye zorlandığını ve birliklerini güney ve doğu bölgelerine kaydıracağını açıklamamıştı.

Stoltenberg, Rusya’nın Ukrayna’daki hedeflerinden vazgeçtiğini söylemiş ve büyük şehirlerden çekilmek zorunda kaldığını açıklamıştı. Ancak Stoltenberg bu çekilmenin takviye ve yeniden hedef belirleyerek başka yerlere saldırıların startını verdiğini de söylemişti.

Peki Rusya ordusu bunu gerçekleştirebilecek kapasiteye sahip mi? Uzmanlara göre bunun söz konusu olabilmesi için önümüzde en az birkaç hafta var.

HAFTALAR SÜREBİLİR

Ukrayna’nın Donbass bölgesindeki askeri üssüne ev sahipliği yapan Kramatorsk’un bir süredir Rus birlikleri tarafından vurulduğu haberleri geliyor. Rusya bu bölgeye saldırılarını başlatmış olsa da güçlerinin büyük bölümünü buraya yönlendirmesi ve topyekûn bir saldırıya başlaması şu an için mümkün görünmüyor.

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Rusya her şeyi geride bırakıp savaşın yönünü değiştirmeye çalışıyor ancak uzmanlar bunun zorluklarını tek tek açıklıyor

ABD’li emekli Korgeneral Mark Hertling, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Rusya ilerleyişini sürdürmeye hazır değil; yakın zamanda da hazır olacaklarını sanmıyorum” ifadesini kullandı. “Rus askerleri aylardır Belarus’ta bekletiliyor ve 6 haftadan fazladır da yoğun bir çatışmanın içindeler. Fiziksel, mental ve duygusal faktörler devreye girdiğinde hepsinin tükenmişlik durumunda olduğunu varsayabiliriz. Bu durum onlara savaş suçları işletiyor. Fikrimi sorarsanız bu birliklerini işi çoktan bitti.” diyen Hertling, Rusya’nın buradan dönemsi ve toparlanarak yeni saldırılar başlatmasının mevcut durumda çok da kolay olmadığının altını çiziyor.

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RUSYA’NIN ÖNÜNDEKİ ENGELLER

24 Şubat’ta başlayan işgal operasyonuyla birlikte Ukrayna’nın kuzeyine doğru ilerleyen Rus komutanların birliklerini tam ters istikamete yönlendirmeleri, yapılan operasyonel hataların değerlendirilip yeni bir plan yapılması gibi süreçler Rus ordusunun ilerleyişini yavaşlatacak faktörlerin başında geliyor.

Öte yandan yeni askeri yapılar kurması gerekecek Rus ordusu bununla birlikte birliklerine eğitim vermek zorunda da kalacak. Belli başlı birliklerin yeniden düzenlenmesi, bazılarının birleştirilmesi ya da farklı şekillerde görevlendirilmesi söz konusu. Tüm bu hazırlıkların haftalar sürebileceği belirtiliyor.

Ukrayna lideri Zelenski sürekli olarak Batılı liderlere sesleniyor ve ülkesi için destek beklediğini belirtiyor

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Üstelik Rusların Belarus’ta bekletilen birliklerinin ve takviye kuvvetlerinin Rusya’yı geçerek Ukrayna’daki yeni hedeflerine yönelmesi de çok zaman alacak bir süreç.

RUSYA ÇOK KÖTÜ DURUMDA

Emekli asker ve bir tank bölüğü komutanı olan Gen Hertling, Rus birliklerinin başlarında yer alan yüksek rütbeli subaylarının büyük bir bölümünü kaybetmiş olmasının da Rusya’nın toparlanmasının önünde engel teşkil ettiğini söylüyor. Rus birliklerinin aldıkları savaş eğitiminin de yetersiz olduğunu savunan Hertling, Rusya’nın zarar gören ve kullanılamaz hale gelen ekipmanlarını yenileme şansının da olmadığının altını çiziyor. Hertling “Bu birlikleri farklı bir yerde savaşa sokup başarılı sonuç almalarını beklemek çok büyük bir yanılgı olur” görüşünde.

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UKRAYNA ‘KOLAY LOKMA’ OLMADI

Ukrayna, savaşa 30 bin birlik ve en başarılı ve en iyi donanımlı 10 taburunu hazırlayarak girmişti. 2014 yılından beri Donbass bölgesinde, Donetsk ve Luhansk’ta ayrılıkçı birliklerle savaşan Ukrayna, düşmanın taktiklerini ve birliklerinin güncel durumunu iyi biliyor ve savaş planlarını da bunun üzerine kurgulamış durumda.

Herkes Ukrayna'nın çok kolay pes edeceğini ve Rusya'ya teslim olacağını düşünüyordu

Ukrayna’nın savaşın başında Rusya’ya ‘kolay yem’ olacağını düşünenler de bu faktörleri göz ardı ettikleri için büyük bir yanılgıya düştüler. Rusya kadar büyük bir ordusu olmayan ve birlikleri son derece dağınık görünen Ukrayna savaş koşullarının ortaya çıkışıyla birlikte beklenmedik bir dirayet gösterdi ve Rusya’nın eskimiş, ağır ilerleyen ve kendine fazlaca güvenen güçlerini deyim yerindeyse yerle bir ederek başta Ruslar olmak üzere tüm dünyayı şaşkına çevirdi…