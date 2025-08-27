Rus ordusu kilit önemdeki Dnipropetrovsk'a girdi: Saldırılar yeni aşamaya geçti

Haberin Devamı

Ukrayna ordusu, Rus güçlerinin Dnipropetrovsk bölgesine sızarak burada bir üs kurmaya çalıştığını duyurdu. Dnipro Operasyonel Stratejik Birlik Grubu’ndan Viktor Trehubov, saldırının bölgede bugüne kadar görülmüş en büyük çaplı harekat olduğunu ifade etti. Trehubov, Rus birliklerinin ilerleyişinin belirli noktalarda durdurulduğunu belirtti.

Rus yetkililer, haziran ayında Dnipropetrovsk’ta taarruz harekatı saldırı başlattıklarını dile getirmişti. Öte yandan Ukrayna kaynakları, Rus ordusunun sadece sınır hattında durdurulduğunu aktarmıştı.

DeepState adlı Ukrayna haritalama projesi, salı günü yayımladığı raporda Dnipropetrovsk'taki Zaporizke ve Novohryhorivka köylerinin işgal edildiğini iddia etti. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, bu iddiayı yalanladı. Kaynaklar, Ukrayna ordusunun Zaporizke’yi elinde tuttuğunu ve Novohryhorivka çevresinde çatışmaların sürdüğünü bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin Zaporizke köyüne girdiğini iddia eden bir görüntü yayınladı ancak Ukrayna, köyün kontrolünün hala kendilerinde olduğunu iddia ediyor.

DNİPROPETROVSK'UN STRATEJİK ÖNEMİ

Dnipropetrovsk, savaş öncesinde 3 milyondan fazla nüfusuyla ülkenin 2. büyük sanayi merkeziydi. Bölge, Donetsk ve Luhansk’tan sonra Ukrayna’nın en önemli ağır sanayi bölgesi olarak biliniyor.

Rusya, Donetsk ve diğer doğu bölgelerinin aksine Dnipropetrovsk üzerinde hak iddia etmiyor ancak Dnipro kenti başta olmak üzere kritik yerleşim yerlerine saldırılar düzenliyor.

Rus güçleri, yaz ayları başında Donetsk’ten Ukrayna içlerine doğru baskı kurmayı hedeflediğini söylemişti. Ukrayna'nın doğusu ile batısını birbirinden ayıran Dnipro Nehri'nden adını alan bölgenin düşmesi halinde Rusya, Kiev ile Ukrayna'nın batısına yönelik saldırılarını artırabilir.

Ukrayna ordusu, bölgede ağır kayıplara rağmen direnişin devam ettiğini vurguladı. Rus birlikleri, Donetsk’te bazı kazanımlar elde etmiş durumda. Rus ordusu, ağustos ayı başında Dobropilya yakınlarında Ukrayna hatlarını aşarak 10 kilometre ilerledi.

SAVAŞTA YENİ AŞAMA

Rus güçleri, toprak ele geçirme konusunda yavaş ilerleme kaydetmelerine ve çok yüksek kayıplar vermelerine rağmen, son dönemde Donetsk'te önemli kazanımlar elde etti.

Russia Today (RT) News'ün haberinde, Rus taarruzunun temposunun değiştiği ve saldırıların yeni bir aşamaya geçtiği kaydedildi. RT, Rus birliklerinin Donetsk bölgesini geçerek Dnipropetrovsk'ta bir tampon bölge oluşturduğunu duyurdu.

Rus basınının doğrulandığını öne sürdüğü toprak kazanımları arasında Malievka, Dachnoye, Novogeorgievka ve kısmen Yanvarskoe yerleşim yerlerinin bulunduğu bildirildi.

DİPLOMATİK GİRİŞİMLER ZAYIFLADI

ABD Başkanı Donald Trump, Alaska’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin ardından arasında gerçekleşen görüşmenin ardından barış anlaşması sinyali vermişti. Trump, Zelenski ve Putin'in üçlü bir zirvede görüşebileceğini ve savaşı bitirmek için diplomatik girişimlerin hızlanacağını kaydetti.

BBC'nin haberine göre, ABD öncülüğünde Ukrayna savaşını bitirmek için yürütülen diplomatik girişimlerin zayıfladı. Haberde, Putin’in, Donetsk’in teslim edilmesi karşılığında savaşı bitirmeye hazır olduğunu söylediği öne sürüldü.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Zirvenin ajandası henüz hazır değil" diyerek, herhangi bir toplantının planlanmadığını söyledi.

Kiev Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Pavlo Palisa, haziran ayında yaptığı açıklamada, Kremlin’in Dnipro Nehri’nin doğusundaki tüm toprakları işgal etmeyi planladığını dile getirdi. AB Dış Politika Şefi Kaja Kallas ise Ukrayna topraklarının barış anlaşması kapsamında Rusya’ya verilmesinin bir tuzak olacağı uyarısında bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

ABD VE UKRAYNA GÖRÜŞECEK

Fox News'e demeç veren ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Ukraynalı yetkililerle New York’ta bir araya geleceğini duyurdu. Witkoff, Rus yetkililerle her gün temas halinde olduğunu da sözlerine ekledi. Zelenski ise Batılı müttefiklerini güvenlik garantileri konusunda daha güçlü adımlar atmaya çağırdı.

Salı günü Kiev’de İngiltere Silahlı Kuvvetleri Komutanı Amiral Tony Radakin ile görüşen Zelenski, İngiltere’nin gelecekte Ukrayna'ya asker göndermeye hazır olduğunu belirtti.

'PUTİN CİDDİYSE TEKLİFİ KABUL EDECEKTİR'

Almanya Başbakanı Friedrich Merz de güvenlik garantilerinin öncelikle Ukrayna ordusunun uzun vadeli savunmasını sağlayacağını vurguladı.

Merz, Zelenski'nin Putin'le görüşmeye hazır olduğunu açıkça belirttiğini ve şimdi sıranın Moskova'da olduğunu açıklayarak, "Eğer Rusya Devlet Başkanı cinayetlere son verme konusunda ciddiyse, o zaman teklifi kabul edecektir" dedi.

Merz, bahsettiği teklife ilişkin detay vermedi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz

UKRAYNA'DA YASA DEĞİŞİKLİĞİ

Ukrayna'da askerlik yaşı geçtiğimiz yıl 25’e düşürüldü. 18-22 yaş arasındaki erkekler zorunlu hizmet dışında kalıyor. Tahminlere göre 5,6 milyon Ukraynalı erkek yurtdışında yaşıyor.

Ukraynalı aileler, askerlik yaşının düşürülmesinden bu yana çocuklarını zorunlu askerlik kapsamı dışında kalmaları için 18 yaşına gelmeden önce yurt dışına gönderiyordu.

Ukrayna hükümeti, 60 yaş altı erkeklerin yurt dışına seyahatte izin almasını zorunlu kılan yasada değişikliğe gitti. Buna göre 18-22 yaş arasındaki erkekler izin almadan yurt dışına seyahat edebilecek. Başbakan Yulia Svyrydenko, Ukraynalıların ülkeleriyle bağlarını korumasını istediklerini kaydetti ve düzenlemenin şu anda yurtdışında bulunan Ukraynalıları da kapsadığını açıkladı.

Hükümet, bu değişiklikle gençlerin daha esnek hareket etmesini amaçlıyor.