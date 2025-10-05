×
Rus ordusu Donetsk'te ilerliyor: Putin'den ABD'ye 'Tomahawk' uyarısı

#Rusya#Donetsk#Ukrayna
Rus ordusu Donetskte ilerliyor: Putinden ABDye Tomahawk uyarısı
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Kuzminovka yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi. Ukrayna'da savaş sürerken, ABD'nin Kiev yönetimine Tomahawk füzeleri vermesi ihtimaline ilişkin bir açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'ye "İlişkilerin bozulmasına yol açar" uyarısı yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine dair güncel bilgi paylaşıldı.

Rus güçlerinin Ukrayna'da cephedeki tüm yönlerde ilerlediği belirtilen açıklamada, "Güney Askeri Grubu birlikleri, aktif ve kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Kuzminovka yerleşim yerini kurtardı." ifadesine yer verildi.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, gece Ukrayna’ya ait 32 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince Rus bölgeleri üzerinde imha edildiği belirtildi.

Rus ordusu Donetskte ilerliyor: Putinden ABDye Tomahawk uyarısı

UKRAYNA'NIN SAVUNMA SANAYİSİNE SALDIRI

Bakanlık ayrıca, Ukrayna'nın savunma sanayisi tesislerine uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediklerini bildirdi.

Rus ordusunun, Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik saldırılarına devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece Ukrayna'nın savunma sanayisi alanında faaliyet gösteren tesislerine ve bunların çalışmasını sağlayan gaz ve enerji altyapı tesislerine hipersonik 'Kinjal' füzeleri dahil karadan, denizden, havadan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve İHA'lar ile yoğun saldırı düzenledi. Saldırının hedefine ulaşıldı. Belirlenen tüm hedefler vuruldu."

Rus ordusu Donetskte ilerliyor: Putinden ABDye Tomahawk uyarısı

PUTİN'DEN ABD'YE UYARI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Ukrayna'ya "Tomahawk" seyir füzeleri vermesi halinde ikili ilişkilerin bozulacağını belirterek, "Durumun ne yönde ilerleyeceği sadece bize ve bana bağlı değil." dedi.

Rossiya-1 televizyon kanalına Amerikan yapımı Tomahawk seyir füzelerinin Ukrayna'ya verilmesi ihtimalini değerlendiren Putin, "Bu, ilişkilerimizin ve ilişkilerimizdeki olumlu gelişmelerin bozulmasına yol açacak. Ne düşünüyorsam onu ​​söylüyorum. Durumun ne yönde ilerleyeceği sadece bize ve bana bağlı değil." ifadelerini kullandı.

Rus ordusu Donetskte ilerliyor: Putinden ABDye Tomahawk uyarısı

ABD VE UKRAYNA ARASINDA TOMAHAWK PAZARLIĞI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, eylül sonunda Amerikan Axios sitesine verdiği demeçte, ABD Başkanı Donald Trump'tan "Tomahawk" uzun menzilli füze yardımı istediğini belirtmişti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Fox News kanalına verdiği röportajda, Ukrayna'nın bu talebini değerlendirdiklerini söylemişti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, 3 Ekim'de Soçi kentinde düzenlenen Valday Uluslararası Tartışma Kulübünün ana oturumunda yaptığı konuşmada, Ukrayna'ya Tomahawk füzelerinin verilmesi durumunda bunun savaş alanındaki dengeyi değiştirmeyeceğini ancak Tomahawk'ın Amerikan askerlerinin desteği olmadan kullanılmasının mümkün olmadığını belirtmişti.

