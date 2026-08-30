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Rus ordusu Afrika'da çatışmaya girdi: 'Saldırıların arkasında Avrupa var'

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#Rusya#Afrika Kolordusu#Nijer
Rus ordusu Afrikada çatışmaya girdi: Saldırıların arkasında Avrupa var
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2026 13:13

Rusya'nın Afrika Kolordusu, Nijer'de devlet tesislerini hedef alan saldırganları püskürttü. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Nijer halkıyla dayanışma içinde olduğunu belirterek, saldırıların arkasında Avrupalı güçlerin olduğunu öne sürdü.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Nijer'deki duruma ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Bakanlık, Nijer'in başkenti Niamey'deki devlet tesislerine yönelik saldırıların Afrika Kolordusu'nun desteğiyle püskürtüldüğünü kaydetti.

Dün, Nijer'in başkenti Niamey'deki devlet tesislerine hükümet karşıtı güçlerce saldırılar düzenlendiği ifade edilen açıklamada, Moskova'nın Nijer halkıyla bu konuda dayanışma içinde olduğu belirtildi.

Rus ordusu Afrikada çatışmaya girdi: Saldırıların arkasında Avrupa var

Nijer’deki askeri yönetimin Başkanı General Abdourahamane Tiani (ortada), iktidara gelmesinin birinci yıldönümünde Niamey’deki bir stadyumda, 26 Temmuz 2024

RUSYA'NIN AFRİKA KOLORDUSU OLAYLARA MÜDAHALE ETTİ

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Açıklamada, "Bu saldırılar, Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Afrika Kolordusu'nun desteğiyle ulusal birlikler tarafından püskürtüldü. Durum, Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani'nin liderliğindeki meşru yönetimin kontrolünde. Rus tarafı, Nijerli dostları eski Avrupalı sömürgeci güçler tarafından da kışkırtılan aşırılıkçılarla mücadelede desteklemeye devam edecek." denildi.

Rusya’nın, Nijer ve üyesi olduğu Sahel Devletleri Konfederasyonunun (AES) egemenliğinin güçlendirilmesi ve barış içinde kalkınmasından yana olduğu vurgulandı.

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#Rusya#Afrika Kolordusu#Nijer

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