Rus oligarkın yatında Faberge yumurtası bulundu!

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Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş sonrası bir çok Rus oligarka gelen yaptırımlar kapsamında ABD'nin el koyduğu süper yatta herkesi şaşkına çeviren bir sürpriz ortaya çıktı.

SÜPER YATTA FABERGE YUMURTASI BULUNDU

ABD Başsavcı yardımcısı Lisa Monaco, ABD makamlarının el koyduğu Rus oligarka ait bir süper yatta paha biçilemeyen Faberge yumurtalarından birinin bulunduğunu açıkladı. Monaco açıklamasında "Yatlardan birinde Faberge yumurtası bulduk. Her şey giderek daha ilginç bir hal alamaya başladı" ifadelerini kullandı.

Başsavcı yardımcısı tam olarak hangi süper yattan bahsettiğini ya da yatın hangi oligarka ait olduğunu açıklamadı ancak yatın Fiji'den yola çıktığını ve şu anda San Diego Körfezi'nde demirli olduğunu söyledi.



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İngiliz Guardian gazetesi geçtiğimiz ay sonlarında ABD kolluk kuvvetleri tarafından el konulan 300 milyon dolar değerindeki 'Amadea' isimli yatın bahsi geçen yat olabileceğini yazdı. CNN International ise söz konusu yatın Rus oligark Süleyman Kerimov'a ait olduğunu yazdı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Rus oligark Kerimov'un kara para akladığına dair ellerinde önemli kanıtlar olduğunu açıklamıştı.

MİLYONLARCA DOLAR DEĞERİNDE

Deve kuşu yumurtasından esinlenerek mücevherlerle hazırlanan tasarım dünyada kalan son bir kaç örnekten olduğu için değerinin milyonlarca dolar olduğu düşünülüyor.



'Faberge İmparatorluk Yumurtaları' 1885 yılında genç kuyumcu Carl Faberge tarafından Rus Çarı 3. Alexandr için dizayn edildikten sonra bir gelenek haline geldi.

Faberge'in toplamda 50 adet yumurta ürettiği ve bunların dünyanın dört bir yanına dağıldığı düşünülüyor. Şimdiye kadar bu yumurtalardan 43'ü ortaya çıktı, 7'si ise kayıp.

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Yumurtalar son olarak geçtiğimiz yıl İngiltere'nin başkenti Londra'da sergilenmiş ve büyük ilgi çekmişti.

PASKALYA YUMURTASINDAN GELENEK HALİNE GELDİ

Rus Çarı 3. Alexandr, 1885’te Hıristiyanların Paskalya Bayramı için eşi İmparatoriçe Maria Feodorovna’ya hediye edilmek üzere mücevher tasarımcısı Carl Faberge’i görevlendirdi. Paskalya Bayramı’nda kullanılan yumurtalardan ilham alan Faberge, İmparatoriçe için devekuşu yumurtasının içini ve dışını mücevher kaplayarak yumurtayı tasarladı.



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İlk yumurtanın çok beğenilmesi üzerine her yıl paskalya bayramında üretim süreci Çar’dan bile gizli tutularak Faberge İmparatorluk Yumurtaları, Çarlık’ta bir gelenek halini aldı.

Şık tasarımları ile dikkat çeken büyük yumurtaların içinde çoğunlukla sürpriz başka bir eser daha yer alıyor, bazısının içinde Çarlık sarayının minyatür bir tasarımı bazısının üzerinde ise Romanov Ailesi’nin görselleri mevcut.