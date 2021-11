Rus oligark, karısının çıplak kitabını yayınladı

Haberin Devamı

PAYLAŞIMCI ZENGİNİN KARISI

RUSYA’da oligark olarak adlandırılan, bir gecede dolar milyarderi olmuş zenginlerin tuhaf hobileri olduğunu tüm dünya biliyor. Ancak bankacı oligark Sergey Rodionov’un yaptığını bugüne kadar hiç kimse ne Rusya’da ne de başka bir ülkede hayata geçirmeye cesaret edemedi. Rodionov, 34 yaşındaki güzel eşi Olga’nın çıplak resimlerini, Chirac’ın fotoğrafçısı ünlü Fransız Bettina Rheims’e çektirerek "The Book of Olga" adlı bir foto albümünde topladı. Bankacı Rodionov, "Aslında ben bu çekimleri samimi aile albümü ve eşime hediye olarak düşünmüştüm. Ancak Bettina Rheims çalışmasını tamamlayınca fotoğraflar çok hoşuma gitti ve eşimin güzelliğini başkalarının da görmesi gerektiği düşüncesine vardım. Olga’ya konuyu açtığımda o da kabul etti" dedi.



Eşinin çıplak fotoğraflarının bulvar dergilerinde çıkmaması için özel plan da hazırlayan Rodionov, Tacshen yayıneviyle geçtiğimiz ay anlaştı. Sadece bin adet basılan ve 350 Euro’ya satılan "The Book of Olga" şimdiden yok satıyor. Albümü en fazla satın almak isteyenlerin ise yine Rus oligark aileleri olduğu belirtiliyor.



Sergey ile Olga Rodionov çiftinin 13 yaşında bir de kız çocukları var. Genç kızın annesi Olga’nın çıplak pozda görüntülerini görmesi çocuk açısından zararlı olup olmayacağı bankacıya sorulduğunda "Kesinlikle öyle düşünmüyorum. Şimdiki çocuklar çok farklı. Ona da memnuniyetle göstereceğiz" demekte.