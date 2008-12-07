Rus muhribi Panama’da

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi 1944 yılından beri ilk kez bir Rus savaş gemisi, Panama Kanalı’na girdi. Amiral Çabanenko adlı muhrip, Venezuela ordusu ile birlikte geçen hafta Karayipler’de düzenlenen tatbikata katılmıştı.

Moskova’nın bölgede artan gücünü simgeleyen savaş gemisinin, Colon limanına önceki gün ulaştığı bildirildi. 451 kişilik mürettebata sahip gemi, 77 km uzunluğundaki kanalı birkaç saat içinde kat ederek Büyük Okyanus’a ulaştı. Eski ABD deniz üssü Rodman’a demirleyen gemi, beş gün burada kalacak.



Rusya’nın Panama Büyükelçiliği, benzer bir olayın 1944’te meydana geldiğini ve tarihte ilk kez onarım geçiren dört Rus denizaltısının, Panama Kanalı vasıtasıyla Atlas Okyanusu’ndan Büyük Okyanus’a geçtiğini belirtti ve o dönemde Panama Kanalı’nı kontrol eden ABD ile, Nazi Almanyası karşısında ittifak halinde bulunulduğunu hatırlattı.