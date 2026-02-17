Rus muhalif zehirlendi mi… Batı ile Rusya arasında zehirli kurbağa tartışması

Haberin Devamı

5 Avrupa ülkesi Almanya, Fransa, İngiltere, İsveç ve Hollanda’daki tıp uzmanları “Rus muhalif Navalni yüksek ihtimalle Rusya yönetimi talimatıyla Latin Amerika’da rastlanan son derece zehirli Ekvador kurbağasından elde edilen (epibatidin) toksik maddeyle zehirlenerek öldürülmüştür” hükmünü seslendirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov 5 Avrupa ülkesinin tezini gerçek dışı ilan ederek, “İlan ettikleri kurbağa zehri iddiası tamamen önyargılı. Yaptıkları açıklamanın bilimsel hiçbir kanıtı yok” ifadelerini kullandı. Navalni, 16 Şubat 2024 tarihinde Kuzey Kutup bölgesinde tutulduğu cezaevinde aniden fenalaşarak yarım saat içinde hayatını kaybetmişti. Navalni ailesi naaşını teslim almak için ertesi gün bölgeye ulaşmasına rağmen süreç ancak 24 Şubat’ta tamamlanmıştı.

Haberin Devamı

Aleksey Navalni’yi dün ölüm yıldönümünde ananlar arasında annesi de vardı.