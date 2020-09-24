Rus muhalif taburcu oldu

Hastaneden yapılan açıklamada, “Hastanın sağlık durumu oldukça iyi. Artık akut tedaviye gerek kalmadı” denildi. Bu arada Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Navalni’nin her vatandaş gibi istediği zaman Rusya’ya dönebileceğini söyledi. Navalni’nin sözcüsü Kira Yarmysh ise Rus politikacının tedavisi için bir süre daha Berlin’de kalacağını açıkladı. Navalni, geçen ay Sibirya’dan Moskova’ya uçuşunda rahatsızlanmış, tedavi için Berlin’e sevk edilen muhalifin zehirlendiği açıklanmıştı.