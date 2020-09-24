Rus muhalif taburcu oldu
Almanya’nın başkenti Berlin’deki Charite Hastanesi’nde yaklaşık bir aydır tedavi gören 44 yaşındaki Rus muhalif lider Aleksey Navalni taburcu oldu.
Hastaneden yapılan açıklamada, “Hastanın sağlık durumu oldukça iyi. Artık akut tedaviye gerek kalmadı” denildi. Bu arada Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Navalni’nin her vatandaş gibi istediği zaman Rusya’ya dönebileceğini söyledi. Navalni’nin sözcüsü Kira Yarmysh ise Rus politikacının tedavisi için bir süre daha Berlin’de kalacağını açıkladı. Navalni, geçen ay Sibirya’dan Moskova’ya uçuşunda rahatsızlanmış, tedavi için Berlin’e sevk edilen muhalifin zehirlendiği açıklanmıştı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle