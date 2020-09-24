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Dünya
Ali VARLI / BERLİN
Haber Giriş: 24.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Rus muhalif taburcu oldu

Ali VARLI
Ali VARLI
ali_varli@yahoo.de
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Ali VARLI
Ali VARLI
ali_varli@yahoo.de
Rus muhalif taburcu oldu
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Almanya’nın başkenti Berlin’deki Charite Hastanesi’nde yaklaşık bir aydır tedavi gören 44 yaşındaki Rus muhalif lider Aleksey Navalni taburcu oldu.

Hastaneden yapılan açıklamada, “Hastanın sağlık durumu oldukça iyi. Artık akut tedaviye gerek kalmadı” denildi. Bu arada Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Navalni’nin her vatandaş gibi istediği zaman Rusya’ya dönebileceğini söyledi. Navalni’nin sözcüsü Kira Yarmysh ise Rus politikacının tedavisi için bir süre daha Berlin’de kalacağını açıkladı. Navalni, geçen ay Sibirya’dan Moskova’ya uçuşunda rahatsızlanmış, tedavi için Berlin’e sevk edilen muhalifin zehirlendiği açıklanmıştı.

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Ali VARLI
Ali VARLI
ali_varli@yahoo.de
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