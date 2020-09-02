Rus muhalif Navalnyâ€™in "zehirlenme" iddiasÄ±yla ilgili yeni geliÅŸme

Almanya'nÄ±n baÅŸkenti Berlin'deki Charite Hastanesinde tedavi altÄ±na alÄ±nan Rus muhalif aktivist NavalnÄ±y'Ä±n zehirlenmesi olayÄ±yla ilgili yeni bulgular aÃ§Ä±klandÄ±.Â Navalny, Sibiryaâ€™da uÃ§aktayken zehirlenme ÅŸÃ¼phesiyle Almanyaâ€™ya getirilmiÅŸ ve Berlinâ€™de bir hastaneye kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. 2 haftadÄ±r komada yaÅŸam savaÅŸÄ± veren Navalnyâ€™nin iÃ§ Ã§amaÅŸÄ±rÄ±na konulan bir zehirden etkilendiÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Ä°Ã‡ Ã‡AMAÅžIRINA ZEHÄ°R SERPÄ°LDÄ°

Sinirleri etkileyen bir zehir Ã§eÅŸidi olan â€˜Novichok'u icat eden Vladimir Uglevâ€™e (73) gÃ¶re, Rus muhalif Alexei Navalny iÃ§ Ã§amaÅŸÄ±rÄ±na zehir serpildi. Uglev, Rus gizli servis gÃ¶revlilerinin Navalny'nin Tomsk'taki oteline girerek bavulundaki iÃ§ Ã§amaÅŸÄ±rlarÄ±na ve Ã§oraplarÄ±na bir damla zehir serpmelerinin yeterli olacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.Â

KREMLÄ°N Ä°DDÄ°ALARI REDDETMÄ°ÅžTÄ°Â

DiÄŸer yandan Navalnyâ€™nin arkadaÅŸlarÄ± ise zehirin, bir havaalanÄ± kafesinde Navalnyâ€™nin Ã§ayÄ±na karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼. Kremlin olay hakkÄ±ndaki tÃ¼m suÃ§lamalarÄ± reddetti. Navalny, Berlinâ€™de bir hastanede hali hazÄ±rda komada yaÅŸam savaÅŸÄ± veriyor.

ALEKSEY NAVALNY KÄ°MDÄ°R?

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'in kamuoyu Ã¶nÃ¼nde en fazla bilinen muhaliflerinden Yolsuzlukla MÃ¼cadele Fonu kurucusu Aleksey Navalny adÄ±nÄ± 2008 yÄ±lÄ±nda Rus siyasetindeki ve kamu ÅŸirketlerindeki yolsuzluk ve gÃ¶revi kÃ¶tÃ¼ye kullanma uygulamalarÄ±nÄ± ifÅŸa eden blog yazÄ±larÄ±yla duyurdu.

AsÄ±l mesleÄŸi avukatlÄ±k olan Navalny bu dÃ¶nemde bÃ¼yÃ¼k petrol ÅŸirketleri ve bankalara ait ufak hisseler satÄ±n almak suretiyle ÅŸirket iÃ§indeki ve kamu harcamalarÄ±ndaki boÅŸluklarÄ± tespit ederek takipÃ§ilerine duyurmaya baÅŸladÄ±.

SÃ¼reÃ§ iÃ§inde iktidardaki BirleÅŸik Rusya Partisi'nin muhalif seslerinden birine dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ ve yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ yolsuzluk karÅŸÄ±tÄ± kampanyalarla o dÃ¶nemdeki parti lideri Vladimir Putin'in en keskin eleÅŸtirmenlerinden biri haline geldi. 2011 yÄ±lÄ±ndaki parlamento seÃ§imleri Ã¶ncesinde takipÃ§ilerine iktidar partisi dÄ±ÅŸÄ±nda herhangi bir partiye oy vermeleri Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunan Navalny, parlamento binasÄ± Ã¶nÃ¼ndeki bir protesto gÃ¶sterisi sÄ±rasÄ±nda tutuklanarak 15 gÃ¼n hapis yattÄ±. UsulsÃ¼zlÃ¼k iddialarÄ±nÄ±n dile getirildiÄŸi seÃ§imlerde BirleÅŸik Rusya Partisi oy kaybÄ±na uÄŸradÄ±.

Navalny ise salÄ±veriliÅŸinin ardÄ±ndan, seÃ§im sonrasÄ± dÃ¼zenlenen 120 bin kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± dev protesto gÃ¶sterisinde Ã¶n sÄ±rada yer aldÄ±.