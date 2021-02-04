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Dünya
DHA
Haber Giriş: 04.02.2021 - 21:28 | Son Güncelleme:

Rus muhalif lider Navalnı’ya ilk müdahaleyi yapan doktor hayatını kaybetti

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Rus muhalif lider Navalnı’ya ilk müdahaleyi yapan doktor hayatını kaybetti
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Rusya’da muhalif lider Aleksey Navalnı’ya zehirlendiği iddiasıyla kaldırıldığı Omsk Hastanesi’nde ilk müdahaleyi yapan Dr. Sergei Maksimishin, 55 yaşında hayatını kaybetti. Doktorun ölüm nedeni ise kalp krizi olarak duyuruldu. Dr. Maksimishin’in meslektaşlarından Maria Morozova, Maksimishin’in ölümünün ‘beklenmedik’ olduğunu ifade etti.

Rusya’da muhalif lider Aleksey Navalnı, seyahat ettiği uçakta zehirlendiği iddiasının ardından uçak, acil olarak Omsk kentine iniş yapmıştı. Burada hastaneye kaldırılan Navalnı’ya ilk müdahaleyi gerçekleştiren Dr. Sergei Maksimishin, 55 yaşında yaşamını yitirdi. Doktorun, Navalnı’nın ilk müdahalesinin yapıldığı yoğun bakım ünitesinde öldüğü, ölüm nedeninin ise kalp krizi olduğu açıklandı.

MESLEKTAŞI, ÖLÜMÜNE ‘BEKLENMEDİK’ DEDİ

Dr. Maksimishin’in meslektaşlarından Maria Morozova, Maksimishin’in ölümünün ‘beklenmedik’ olduğunu ifade etti. Navalnı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kendisini öldürmeye çalıştığını iddia etmişti. Kremlin ise bu iddiaları yalanlamıştı.

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