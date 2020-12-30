Rus muhalif lider Aleksey Navalni'den gündem yaratacak sözler! Kamuflajları giyindi ve konuştu...

Aleksey Navalni, Rusya'ya geri dönme niyetinde olmadığını söyledi ve “Hırsızlar, düzenbazlar ve katiller- ülkemizde iktidarda olanlar bunlar. Onların iktidarını sona erdirmeliyiz.” Dedi.

Navalni, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Rus yetkililerin ağustos ayında kendisini zehirlemek istediklerini fakat bunu başaramayınca ev hapsi cezası vermeyi kararlaştırdıklarını söyledi.

Navalni’nin tedavisi Almanya'da devam ediyor ancak pazartesi günü Rus yetkililer Navalni’yi 2014'ten kalma ertelenmiş bir cezanın şartlarını ihlal etmekle suçladı.

Yapılan açıklamada 'Hükümlü, mahkemenin kendisine yüklediği yükümlülükleri yerine getirmiyor ve Kriminal Müfettişlik denetiminden kaçıyor' denildi.

Rus yetkililer Navalni’nin Rusya’ya ne zaman dönmesi gerektiği konusunda bir tarih belirtmedi.

Navalni’nin sözcüsü Kira Yarmysh, Navalny'nin zamanında geri dönmesinin imkânsız olduğunu, zehirlenmesinden sonra hala iyileşmekte olduğunu ve Rus yargısını Kremlin'den gelen emirlere göre hareket etmekle suçladı.

Kremlin, Navalny'nin diğer herhangi bir Rus vatandaşı gibi herhangi bir zamanda Rusya'ya dönmekte özgür olduğunu söyledi.

AJAN KILIĞINA GİRDİ

Bellingcat ve CNN International’ın Naval'nin zehirlenmesiyle ilgili ortak yürüttüğü soruşturma haberine göre, Navalni, Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi’nden üst düzey bir yetkili gibi davranarak kendisini zehirlediği ifade edilen Rus FSB ajanlarından Konstantin Kudryavtsev ile telefonda konuştu.



Telefonda ajana, “Suikast neden yanlış gitti, nerede terslik oldu” gibi sorular soran Navalni, telefonda zehirleme vakasına ilişkin çok sayıda detay öğrendi.

‘ÇAYDAN’ DEMİŞLERDİ



Aleksey Navalni ve Kudryavtsev arasında gerçekleşen telefon görüşmesine ait ses kaydı ABD basını tarafından yayınlandı. Navalni’nin zehirlenmesinin ardından yapılan ilk açıklamalarda, Rus muhalif liderin çayına atılan madde ile zehirlendiği iddia edilmişti.

RUSYA: İTİBARSIZLAŞTIRMA GİRİŞİMİ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Navalni’nin Rus istihbaratına yönelik suçlamalarını “Rusya Federal Güvenlik Servisi’ni (FSB) itibarsızlaştırma girişimi” olarak nitelendirdi.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçen hafta FSB ajanlarının Navalni’yi takip ettiğini doğrulamasına rağmen “Rusya onun ölmesini isteseydi muhtemelen işini bitirirdi” ifadesini kullanmıştı.



ALEKSEY NAVALNİ KİMDİR?

Navalni daha önce çok sayıda halka açık toplantı düzenledi ve defalarca gözaltına alındı, hakkında birçok dava açıldı ve 2018 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Putin'e karşı aday olması yasaklandı.

44 yaşındaki muhalif liderin, son yıllarda Kremlin karşıtı protestolar düzenlediği için hedef tahtasına oturtulduğu düşünülüyor.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Rusya'nın 2012 ve 2014'te Navalni'yi tutuklaması ve alıkoymasının siyasi amaçlı olduğuna karar vermişti.







