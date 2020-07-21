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Hürriyet
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Dünya
DHA
Haber Giriş: 21.07.2020 - 11:53,Son Güncelleme:

Rus medyasından Türkiye ile ilgili dikkat çeken yorum: Sınırlar açılırsa...

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Rus medyasından Türkiye ile ilgili dikkat çeken yorum: Sınırlar açılırsa...
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Rusya'nın en yüksek tirajlı iş dünyası gazetesi Kommersant, Türkiye-Rusya sınırlarının açılması durumunda, Türkiye’ye giden turist sayısının 4 milyonu bulacağını duyurdu.

Rusya medyasından Kommersant, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle durdurulan uçuşların yeniden başlaması halinde, Rusya’dan Türkiye’ye gidecek turist sayısının 4 milyonu bulabileceğini duyurdu.

Kommersant, 2019 yılında bu sayısının 7 milyon olduğunu, geçtiğimiz haftalarda en çok rezervasyon yapılan yerin Türkiye olduğunu kaydetti.

Rusya’da online rezervasyon yapılan tur şirketlerinin internet sitelerinde de en çok aranan ülkenin Türkiye olduğu bildirildi.

Öte yandan gazetedeki haberde, Rus turistlerin Belarus üzerinden Türkiye, Arnavutluk ve Mısır’a tatil yapmaya gittiklerini bildirdi.

 

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