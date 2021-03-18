Rus mahkemesinden tartışmalı karar: Dövme ve piercing'leri var diye çocukları elinden alındı!

Rusya'da bir mahkeme dövmeli ve piercing'li bir kadının anneliğe uygun olmadığına karar verdi. Karar basına yansıyınca dünya çapında tartışmaların ve eleştirilerin hedefi oldu.

The Moscow Times'da yer alan habere göre 33 yaşındaki Nina Tseretilova'nın eski eşinin, velayet mücadelesi kapsamında Rusya'nın güneyindeki Dağıstan Cumhuriyeti'nde bulunan mahkemeye sunduğu Instagram gönderileri, hükmün delili olarak sayıldı. Instagram'da kararı "absürt" diye niteleyen Tseretilova'nın Temyiz Mahkemesi'ne başvurduğu bildirildi. Instagram'daki gönderisinde Tseretilova kararı şu sözlerle eleştirdi: "Yaşadığım yerin akıl tutulmasının hesaba katılması gerek, özellikle de hikaye paylaşmamam veya kendi fikirlerimi ifade etmemem ve sessiz kalarak 'zayıf kadını' oynamam yönündekiler."

Mahkeme kararında “Nina Tseretilova'nın mahkememize deli olarak sunulan fotoğraf ve videolarından da anlaşılacağı üzere, kendisi çok çocuklu bir anneye uygun olmayan bir yaşam tarzı sürmektedir. Vücudunda birçok dövme bulunuyor." ifadeleri yer aldı.

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Tseretilova, mahkemenin fiziksel görünüşünü baz alarak verdiği kararı saçmalık olarak nitelendirirken Rusya'daki insan hakları ve kadın örgütleri de karara tepki gösterdi.

Tseretilova, henüz 7 yaşında bir çocukken kadın sünnetine maruz bırakılmış ve 14 yaşındayken de nişanlanmıştı. Kararı yüksek mahkemeye taşımaya hazırlanan kadın son üç aydır kızını ve iki oğlunu ne okullarında ne de eski eşinin adresinde bulabildiğini aktardı.

Öte yandan Tseretilova’nın eski kocası sosyal medya paylaşımlarında velayet davasını kazandığını çünkü eski eşinin gece kulüplerine gidip uygunsuz bir hayat yaşayarak çocuklarını ihmal ettiğini iddia etti.

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