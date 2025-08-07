Rus lider Putin, Trump’ın temsilcisi WItkoff’u kabul etti! Moskova’da ‘savaş ve barış’ ziyareti

Haberin Devamı

Rusya ile Ukrayna arasında Şubat 2022’den bu yana devam eden savaş, cephe hattında Rusların lehine ilerlerken Kremlin’e kapsamlı ateşkes ilan etmesi için 8 Ağustos’a (yarın) kadar süre tanıyarak ültimatom veren ABD Başkanı Donald Trump, Özel Temsilcisi Steve Witkoff’u dün, beşinci kez Moskova’ya gönderdi. Trump’ın Rus lider Vladimir Putin’in savaşla barış arasında nasıl seçim yaptığını öğrenmeye çalışacağı belirtildi. Kremlin Sarayı’nda kapalı kapılar ardında 3 saatten fazla süren Putin-Witkoff görüşmesinde Putin’in son anda Trump’a taviz vererek Ukrayna ile aralarında en azından havada uzun süreli ateşkes önerisini masaya getirdiği iddia edildi.

MEKTUP İDDİASI

Witkoff’a eşlik eden ABD’li diplomatlar temasların sonunda Putin’in Trump’a iletilmek üzere bir mektup vereceğini dile getirdi. Trump’ın ültimatomuna Putin’in verebileceği en büyük tavizin, sadece havada uzun vadeli ateşkes ilan etmek olabileceği ifade edildi. Putin’in havada ateşkesi kabul etmesi, Ukrayna’nın da öneriye razı gelmesi durumunda önümüzdeki hafta başından itibaren taraflar cephe gerisinde birbirinin topraklarına dron ve füze yağdırmaya son vermiş olacak.

GÖRÜŞMELERE DEVAM

Rusya tarafının bu tavrı, Ukrayna ile ikili bazda İstanbul görüşmelerini sürdürme niyetinde olduğunu da gösteriyor. Putin, savaşa son verecek İstanbul’daki Trump-Putin-Zelenski-Erdoğan dörtlü zirve öncesinde kurulacak üç komisyonun zirve için tüm hazırlıkları tamamlamasını talep ediyor. Rusya sahada hiçbir taviz vermeyerek Ukrayna’nın Donetsk, Lugansk, Zaporojye, Herson bölgeleriyle Kırım’ın savaş sonrası Rus toprağı ilan edilmesini şart koşmaya devam ediyor. Rusya ayrıca Ukrayna’nın hiçbir zaman NATO’ya üye olmayacağı ve ağır silahlardan arındırılması şartını da dayatıyor.

TRUMP’A MESAJ GİTTİ

Putin’in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada olumlu birtakım kararlar alındığını ima ederek “Görüşerek her şey çözülür” notunu paylaştı.

TRUMP: VERİMLİ GEÇTİ

Trump, görüşme sonrasında Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, “Özel Temsilcim Steve Witkoff, az önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdi. Büyük ilerleme kaydedildi. Herkes bu savaşın sona ermesi gerektiği konusunda hemfikir” ifadelerini kullandı. Trump, görüşmeye ilişkin bazı Avrupa ülkelerini de bilgilendirdiğini belirtti.

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi yaptığını belirterek, “Müttefiklerimizle ortak tavrımız kesinlikle net, savaş sona ermeli. Bu, adil bir son olmalı. Avrupalı liderler de görüşmeye katıldı ve her birine destekleri için minnettarım” açıklamasında bulundu.

Bu arada bir Beyaz Saray yetklisi dün Associated Press’e yaptığı açıklamada, Trump ve Putin’in gelecek hafta yüzyüze görüşebileceklerini belirtti. Ancak ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da iki liderin planlı bir görüşmelerinin olmadığını açıkladı.

ÇİN DE SAHNEYE ÇIKTI

Putin ile Witkoff görüşmeye başladığı sırada Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, bir bildiri yayınlayarak, “Krizde önemli aşamaya gelmiş bulunuyoruz. 2024 yılında Brezilya ile birlikte sunduğumuz 6 maddelik Ukrayna planı hayata geçirilmeye başlamış oluyor” dedi. Söz konusu planın maddeleri arasında koşulsuz ve karşılıklı ateşkes, tüm tarafların katılacağı bir konferansın düzenlenmesi gibi maddeler bulunurken Ukrayna’nın toprak bütünlüğünden söz edilmemesi dikkat çekmişti. Pekin yönetimi, savaşın başında krizin ülkelerin toprak bütünlüğü dikkate alınarak çözülmesi gerektiğini savunmuştu.