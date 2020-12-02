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Dünya
DHA
Haber Giriş: 02.12.2020 - 17:18 | Son Güncelleme:

Rus lider Putin emir verdi: Rusya'da aşı uygulaması başlıyor

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Rus lider Putin emir verdi: Rusya'da aşı uygulaması başlıyor
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kapsamlı aşılamanın gelecek hafta başlatılması konusunda emir verdiğini bildirildi.

Koronavirüs (Kovid-19) salgını konusunda tüm dünyada vaka sayıları giderek artarken bir yandan da koronavirüs aşısı konusunda gelişmeler takip ediliyor.

Aralık ayının gelmesiyle beraber dünyada peş peşe aşılanmanın başlayacağı haberleri geliyor.

Pfizer/BioNTech aşısı İngiltere'de onaylandı. Aşının kullanımı için alınan onay sonrasında önümüzdeki haftadan sonra İngiltere genelinde mevcut olacağı açıklandı.

Aşıya ilişkin Rusya'dan da açıklama geldi. 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kapsamlı aşılamanın gelecek hafta başlatılması konusunda emir verdiğini bildirildi.

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