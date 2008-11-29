Rus lider Fidel Castro ile görüştü

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev, Latin Amerika ziyareti çerçevesinde geldiği Küba'da eski devlet başkanı Fidel Castro ile görüştü.

Kremlin'den yapılan açıklamada, bir saatten fazla süren görüşmede ikili ilişkiler ve uluslararası konuların ele alındığı belirtildi. Açıklamada, görüşmeyle ilgili fotoğraf ya da kamera görüntüsünün bulunmadığı kaydedildi.



Medvedev'in Fidel Castro ile görüşmesinden önce Küba Devlet Başkanı ve Fidel Castro'nun kardeşi Raul Castro, Medvedev'in bir anıta çelenk koymasından ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bu büyük bir ziyaret, muhteşem bir ziyaret ve şimdi Fidel'i görmeye gidiyor” dedi.



Küba'yı 49 yıl yönettikten sonra kardeşi Raul Castro'ya iktidarı devreden 82 yaşındaki Fidel Castro, 2006 yılının Temmuz ayında ameliyat olduğundan bu yana kamuoyu önüne çıkmıyor. Raul Castro'nun da gelecek yıl Rusya'yı ziyaret edeceği belirtiliyor.