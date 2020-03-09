Rus kozmonotların ülke dışına çıkmaları koronavirüs nedeniyle yasaklandı

Rus Havacılık ve Uzay Ajansı (ROSCOSMOS) Basın Sekreteri Vladimir Ustimenko, ajans çalışanları ile ilgili kamuoyuna bilgilendirmelerde bulundu. Çin’den başlayarak dünyadaki birçok ülkeye yayılmaya devam eden koronavirüsüne karşı ülkenin en önemli projelerinin gerçekleştirildiği Rus Havacılık ve Uzay Ajansı çalışanlarını korumaya yönelik tedbirler açıklandı.

ROSCOSMOS Basın Sekreteri Ustimenko yaptığı açıklamada, ROSCOMOS Genel Müdürü Dmitry Rogozin tarafından verilen talimat doğrultusunda ABD, Çin, Fransa, Kazakistan ve Orta Doğu ülkelerinde çalışma yürüten, uzay üslerinde çalışan ve panellere katılan kozmonot ve ajans çalışanlarının ülke dışına çıkmasının yasaklandığını duyurdu.

Açıklamada, olağanüstü durumlarda başka ülkelerdeki uzay üslerine olağanüstü durumlarda gitmek zorunda kalacak olan görevlilerin ise 2 hafta boyunca karantina altında tutulacağı ifade edildi.