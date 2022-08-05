Rus komutanlara kanlı pusu... Ukrayna'nın saldırısı kamerada!

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile başlayan savaşın ilk gününden itibaren ülkenin başkenti Kiev'i ana hedef olarak belirleyen Rus ordusu haftalarca süren kuşatma ve biri dizi saldırı girişiminin ardından bölgeden çekilmiş ve yönünü ülkenin doğusuna çevirmişti.

Bu kapsamda Rusya bu bölgede bulunan pek çok kenti hedef almış ve 'Donbass'taki son kale' olarak da anılan Lysychansk'ın kontörlünü sağlamıştı.

Savaş Donetsk bölgesinde yoğunlaşırken Rus ordusunun inisiyatifi kaybetmeye başladığı sıklıkla dile getirilmeye başlandı.

6 KOMUTAN 5 ASKER ÖLDÜRÜLDÜ

Yeni ABD silahlarının yardımıyla pek çok bölgede karşı saldırılara imza atan Ukrayna'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Ukrayna Rus askeri konvoyuna füze saldırısı düzenledi. Ukraynalı subay Anatonly Shtefan, saldırıda 6 komutan ve 5 askerin öldüğünü söyledi.

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KANLI PUSUNUN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, o anlara ait görüntüler Telegram üzerinden yayınlandı.

Aynı habere göre, olayın Avdiivka yakınlarındaki Donbas cephesinde meydana geldiği düşünülüyor.

RUSYA KAYIPLARINI HALA AÇIKLAMIYOR

Rusya aylardır askeri kayıpları açıklamaya yanaşmıyor. Moskova konu ile ilgili ilk ve son resmi açıklamasını 2 Mart'ta yapmıştı.

Söz konusu açıklamada Rusya'nın savaştaki asker kaybı 498 olarak açıklanmıştı. Bu veri o tarihten sonra hiç güncellenmedi.

300'DEN FAZLA SUBAY ÖLDÜRÜLDÜ

Rus hükümeti silahlı kuvvetlerinin uğradığı ölümlerin sayısı hakkında nadiren güncellemeler verirken, yerel yönetimler ve gazeteler tarafından yapılan duyurular 300'den fazla subayın çatışmalarda öldüğünü gösteriyor.

LAVROV YENİ HEDEFLERİ TEK TEK AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 'Özel Operasyon' olarak tanımladığı savaşta Rusya'nın tek hedefinin Ukrayna'nın doğusu olmayacağını duyurmuştu.

Devlet medyasında konuşan Rus bakan 'Coğrafi hedefler artık farklı. Hedefler artık sadece DNR ve LNR ile değil, aynı zamanda Herson bölgesi, Zaporizhzhia bölgesi ve bir dizi başka bölge ile ilgili' demişti.