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Rus komutanın ölümüyle sonuçlanan patlama sonrası bir gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#Rusya#Moskova#Patlama
Rus komutanın ölümüyle sonuçlanan patlama sonrası bir gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2024 11:07

Moskova’da, Rus Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı Korgeneral İgor Kirillov'un ölümüyle sonuçlanan ve Ukrayna'nın üstlendiği patlamayla ilişkisi olduğu belirtilen 1 şüpheli yakalandı.

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Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, dün Ryazan Caddesi'ndeki bir apartmanın girişinde patlama yaşandığı ve bu patlamada Rus komutan Kirillov ve yardımcısı İlya Polikarpov'un öldüğü anımsatıldı.

Soruşturma kapsamında, patlama olayında dahli olduğundan şüphelenilen 1995 doğumlu Özbekistan vatandaşı bir kişinin gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, "Gözaltına alınan kişi, sorgu esnasında Ukrayna istihbaratına çalıştığını itiraf etti." denildi.

Açıklamada, şüphelinin "talimat üzerine Moskova'ya gelerek el yapımı patlayıcı aldığı" belirtilerek "Bu patlayıcıyı skutere yerleştirdi, skuteri de Kirillov'un yaşadığı apartmanın girişine park etti. Komutanın yaşadığı yeri izlemek için araba kiraladı ve bu arabaya kamera yerleştirdi. Bu kameranın görüntüleri, terör saldırısını organize edenlere Dnipro kentine aktarıldı." ifadelerine yer verildi.

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Patlayıcının uzaktan devreye sokulduğu kaydedilen açıklamada, "patlamayı gerçekleştirene 100 bin dolar ve Avrupa ülkelerinden birine gitme sözünün verilmiş olduğu" aktarıldı.

Açıklamada, "olayla bağlantılı başka organizatörlerin de tespit edilmesi" amacıyla soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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#Rusya#Moskova#Patlama

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