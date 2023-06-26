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Rus Kommersant gazetesi dünyaya duyurdu! Wagner'e kötü haber... FSB geri adım atmadı

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#Rusya#Wagner#Yevgeni Prigojin
Rus Kommersant gazetesi dünyaya duyurdu Wagnere kötü haber... FSB geri adım atmadı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2023 12:58

Wagner krizi Belerus'un araya girmesi ile çözülürken Rusya'dan gelen haber dünyanın gündemine adeta bomba gibi düştü. Rus Kommersant gazetesi FSB'nin Wagner lideri Prigozhin için geri adım atmadığını duyurdu.

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Rusya tarihinin en uzun 24 saatini geride bıraktı.

Geçen yıl Rus lider Putin'in emri ile başlayan Ukrayna'daki savaş son sürat devam ederken Moskova güne Wagner isyanı ile uyandı.

Yevgeny Prigozhin liderliğindeki Wagner güçlerinin Rostov'da kontrolü sağlaması ve Moskova'ya doğru ilerlemesi ise Rusya'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilkin yaşanmasına neden oldu.

Başkentte kırımızı alarm verildi sosyal medyaya yansıyan görüntülerde başkentin girişine tıplı 1941'de NAZİ saldırısına uğrandığı dönemdeki gibi savunma siperleri kazıldığını görüldü.

Rus Kommersant gazetesi dünyaya duyurdu Wagnere kötü haber... FSB geri adım atmadı

Ancak korkulan olmadı. Kriz henüz 24 saati doldurmamışken çözüldü.

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Moskova'ya doğru yürüyüşe geçen Wagner birlikleri başkente 200 kilometre kala durdu.

Wagner lideri Yevgeni Prigojin, Rusya'nın başkenti Moskova'ya ilerleyen savaşçılarının Belarus'un girişimiyle varılan anlaşma sonrası 'kan dökülmemesi için' üslerine döndüğünü söyledi.

Prigojin'in Belarus'a gideceği ve hakkındaki suçlamaların düşürüleceği açıklanmıştı ancak Rusya'dan gelen haber kısa sürede dünyanın gündemine adeta bomba gibi düştü.

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Rus Kommersant gazetesinin adını açıklamadığı bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Wagner grubunun lideri Yevgeny Prigozhin, silahlı isyan düzenleme şüphesiyle Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından soruşturma altında bulunuyor.

Prigozhin'in savaşçıları tarafından Rus askeri liderliğine karşı bir 'adalet yürüyüşü' başlatmasından sonra 23 Haziran'da bir dava açılmıştı.

Kamplara dönmeleri ve Prigozhin'in Beyaz Rusya'ya gitmesi karşılığında suçlamaların düşürülmesi bekleniyordu.

Ancak Kommersant, kaynağının dava durumunu değişmediğini söylediğini aktardı.

Rus Kommersant gazetesi dünyaya duyurdu Wagnere kötü haber... FSB geri adım atmadı

PRİGOJİN'İN NEREDE OLDUĞU BİLİNMİYOR

Wagner güçlerinin lideri Yevgeni Prigojin'in nerede olduğu bilinmiyor.

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Kremlin hafta sonu Prigojin'in Belarus’a gideceğini açıklamıştı. Wagner güçlerinin de Savunma Bakanlığı’na alınacağını kaydetmişlerdi.

Genellikle açıklama yapmaktan çekinmeyen Prigojin bu konuda henüz bir şey söylemedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov 'Wagner savaşçıları, cephedeki liyakatleri göz önünde bulundurularak yargılanmayacak' dedi.

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Öte yandan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Wagner isyanının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’yı işgal ederek 'büyük bir stratejik hata yaptığının bir diğer göstergesi' olduğunu söyledi.

31 ülkenin yer aldığı askeri ittifakın başındaki Stoltenberg, hafta sonu gerçekleşen olayları 'Rusya’nın iç meselesi' olarak yorumladı.

Stoltenberg, Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta gazetecilere yaptığı açıklamada, 'Rusya saldırılarına devam ederken, Ukrayna’ya desteğimizi devam etmemiz daha da büyük önem taşıyor' dedi.

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#Rusya#Wagner#Yevgeni Prigojin

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