Son Güncelleme:
Rus Kızıl Ordu Korosu'ndan İstiklal Marşı performansı
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda Aleksandrov Rus Kızıl Ordu Korosu, İstiklal Marşı'nı okuduğu performansına yer verildi.
Büyükelçiliğin Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, Aleksandrov Rus Kızıl Ordu Korosu’un İstiklal Marşı performansına yer verildi.
Paylaşıma, "19:19 #1919 Aleksandrov Rus Kızıl Ordu Korosu’ndan İstiklal Marşı" notu düşüldü.
⏰ 19:19 #1919— RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) May 19, 2021
📹 Aleksandrov Rus Kızıl Ordu Korosu’ndan İstiklal Marşı pic.twitter.com/QpOxkaLXps
Kripto Para Piyasaları için Bigpara