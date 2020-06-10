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Nerdun HACIOĞLU
Haber Giriş: 10.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Rus Kilisesi’nden Ayasofya açıklaması

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Rus Kilisesi’nden Ayasofya açıklaması
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Ayasofya’nın ibadete açılması planlarıyla ilgili Rus Ortodoks Kilisesi’nden açıklama geldi.

Kilisenin dış ilişkiler sorumlusu Metropolit İlariyon, “Ayasofya cami olarak ibadete açılırsa Türkiye’de dinler arası denge ciddi biçimde bozulur. Bizi de üzer” diye konuştu. Rus televizyonundaki “Kilise dünyası” programına katılan Metropolis İlariyan, “6’ncı yüzyılda Bizans İmparatoru Jüstinyen tarafından inşa edilen bu yapı Doğu Roma İmparatorluğu ve Ortodoks dünyasının sembolü olmuştu. Rusya Ortodoks Kilisesi’ne göre Ayasofya 1934 yılında Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından ilan edilen müze statüsünde kalmalı. Ayasofya ayrıca bu statüyle 1985 yılında UNESCO tarafından dünya kültür mirası ilan edildi” ifadelerini kullandı. Ayasofya’nın Rusya açısından da dini ve manevi değeri bulunduğunu belirten İlariyon, cami olarak ibadete açılmasının Rus Ortodoks Kilisesi’nde derin üzüntü yaratacağını belirtti.

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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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