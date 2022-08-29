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Rus kadın casus NATO üssünden bilgi sızdırmış

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#Rusya#Casus#NATO
Rus kadın casus NATO üssünden bilgi sızdırmış
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2022 07:00

Hollanda merkezli araştırmacı gazeteciler grubu “Bellingcat”, kendisini Perulu mücevher tasarımcısı olarak tanıtan bir Rus kadın casusun, yıllarca İtalya’daki NATO üssünden bilgi sızdırdığını iddia etti.

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Buna göre gerçek adı Olga Kolobova olan ve Rus askeri istihbaratı GRU için çalışan kadın, NATO üssü bulunan Napoli kentinde 2013’te “Serein” adlı bir mücevher mağazası açtı. “Maria Adela Kuhfeldt Rivera” adıyla kentteki sosyal yaşama aktif olarak katılan kadın, çeşitli NATO etkinliklerine giderek buradakilerle arkadaş oldu. NATO personeliyle arkadaşlık kuran Maria, ABD’li bir subayla “kısa süreli romantik ilişki” de yaşadı.

2018’DE ÜLKEYİ TERK ETTİ

Katıldığı parti ve etkinliklerde subayları baştan çıkartarak, onlardan bilgi sızdırmaya çalıştığı iddia edilen Maria’nın görevinin ne olduğu tam olarak bilinmiyor. Ancak ifşa olduğu korkusuyla 2018’de Rusya’ya geri çağırıldığı sanılıyor. Resmi kayıtlara göre Maria ismine kayıtlı sahte pasaport son kez 15 Eylül 2018’de Moskova’ya tek yönlü uçuşta kullanılmış. Ajanın, gidişine gerekçe için Rusya’dayken kanser tedavisi gördüğüne dair sosyal medya paylaşımları da bulunuyor.

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#Rusya#Casus#NATO

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