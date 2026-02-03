Rus istihbaratından Macron'a suikast emri suçlaması: Dikkat çeken Afrika raporu

Haberin Devamı

Fransa'nın Afrika'da kaybettiği etki alanını geri kazanmayı amaçladığını öne süren Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Macron’un Afrika’daki bazı siyasi liderleri görevden almayı amaçlayan istihbarat operasyonlarına izin verdiğini belirtti. Moskova, Paris’in eski sömürgelerinde etkisini kaybettikçe daha agresif yöntemlere başvurduğunu savundu.

SVR’nin pazartesi günü yayınladığı raporda, Fransa’nın Sahel bölgesinde siyasi dengeleri değiştirmeye dönük faaliyetler yürüttüğü iddia edildi.

Rus istihbaratı, bu girişimlerin Afrika’daki egemenlik vurgusu yapan hükümetleri hedef aldığını bildirdi. Açıklamada, Fransa’nın bölgedeki nüfuzunu yeniden tesis etmeye çalıştığı kaydedildi.

Haberin Devamı

Fransız istihbaratının, Fransız politikalarına "direnen" liderleri ortadan kaldırmak için planlar hazırladığını vurgulayan SVR, Paris'in Venezuela lideri Nicolas Maduro'yu kaçıran ABD ile benzer taktikler kullandığını ifade etti.

Rus paralı asker grubu Wagner, Afrika'da Batı ile askeri ilişkisi bulunmayan yönetimlerle yakın iş birliği yapıyor.

BURKİNA FASO'DAKİ DARBE GİRİŞİMİ

Moskova'ya göre Fransa, Burkina Faso'da 3 Ocak'ta gerçekleşen darbe girişiminde önemli rol oynadı. SVR, darbecilerin Burkina Faso Cumhurbaşkanı İbrahim Traore'ye suikast düzenlemeyi amaçladığını açıkladı.

Paris'in, Traore'nin devrilmesiyle ülkede Fransız yanlısı aktörlerin yeniden iktidara geleceğini hesapladığı söylenen raporda, Macron'un bölgedeki milliyetçi hareketleri zayıflamak istediği belirtildi. Rus istihbaratı, darbe girişimini Fransa’nın bölgedeki geçmiş etkisini yeniden kurma arayışıyla ilişkilendirdi.

Haberin Devamı

Burkina Faso Cumhurbaşkanı İbrahim Traore

FRANSA'NIN SAHRAALTI'NDAKİ HEDEFLERİ

SVR, Burkina Faso'daki başarısızlığa rağmen, Fransa'nın odağını Sahel-Sahra bölgesindeki "istenmeyen ülkelere" kaydırdığını iddia etti. Paris'in yerel silahlı gruplara Ukrayna'dan temin edilen insansız hava araçları (İHA) ve eğitmenlerle destek verdiği ifade edildi.

Raporda, "Bu çetenin asıl darbesi Mali'ye yöneliktir" denilerek, yakıt konvoylarına yapılan saldırılar, şehirleri abluka altına alma girişimleri ve sivillere yönelik şiddetin, Cumhurbaşkanı Assimi Goita'yı görevden alacak koşulları yaratmayı amaçladığı öne sürüldü. SVR ayrıca Fransa'yı Orta Afrika Cumhuriyeti'nde istikrarsızlık yaratmak için fırsatlar aramakla suçladı.

Haberin Devamı

Mali Cumhurbaşkanı Assimi Goita

Madagaskar'ı da "Fransa'nın başka bir hedefi" diye nitelendiren SVR, Paris'in ekim 2025'te göreve gelen hükümeti devirmek için yollar aradığını aktardı. Bu girişimin Madagaskar'ın BRICS ile daha yakın ilişkiler kurmaya çalışmasından kaynaklandığı belirtildi.

Burkina Faso, Fransa ile yakın ortaklığı bulunan Batı Afrika'daki ECOWAS (Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu) bloğuna karşı çıkıyor.

'DAHA GENİŞ BİR ÖRÜNTÜNÜN PARÇASI'

Moskova, söz konusu iddiaları "daha geniş bir örüntünün parçası" olarak değerlendirdi. SVR, daha önce Orta Afrika Cumhuriyeti’nde bir Rus yetkiliye yönelik suikast girişimi nedeniyle Fransa Büyükelçisi'nden izahat istediklerini hatırlattı.

Haberin Devamı

SVR, Fransa’nın Afrika’daki etkisinin zayıflamasıyla birlikte askeri ortaklıklarının da gerilediğini savundu. Paris’in bu kaybı telafi etmek için bölgede huzursuzluğu körüklediği iddia edildi.

Fransa, suçlamaları propaganda diye niteleyerek reddetti.