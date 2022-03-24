Rus işgalinde 1 ay geride kaldı! İşte Rusya'nın savaşta kullandığı silahlar

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in 24 Şubat sabah 06.00'da verdiği emir ile başlayan savaşın birinci ayı geride kalırken Rusya'dan dünyanın kanını donduracak hamleler gelmeye devam ediyor.

Rusya Savunma Bakanlığı dün, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne karşı Kalibr seyir füzelerinin kullanıldığını gösteren yeni görüntüler yayınladı.

İLK DEFA YAYINLANDI

Denizden fırlatılan Kalibr seyir füzeleri, Rus donanması tarafından Ukrayna şehirlerini hedef almak için kullanılıyor. Ancak ülke bu füzelerin fırlatılışını ilk kez yayınladı.

2015 yılından bu yana hizmette olan ve tahmini menzili 1500 ila 2 bin 500 kilometre olan Kalibr füzeleri daha önce Suriye'de de kullanılmıştı.

'RUSYA MARİUPOL'Ü VAKUM BOMBALARI İLE VURDU'

Kuşkusuz dünyayı alarma geçiren Rus silahı vakum bombaları. Rusya'nın kuşatma altındaki Mariupol'de aynı zamanda Vakum Bombası olarak da bilinen termobarik silahlar kullandığı iddia ediliyor.

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İngiliz Daily Mail gazetesi Russia Today ve Donetsk Halk Cumhuriyeti (DNR) tarafından yayınlanan görüntülere dayandırdığı haberinde bunun söz konusu silahın kullanıldığına dair ilk net kanıt olduğu bilgisine yer veriyor.

Rusya'ya ait Tos-1 çok namlulu roketatar sistemini Ukrayna sınırına taşıdığı görüntülerle kanıtlanmıştı ancak kullanılıp kullanılmadığı henüz bilinmiyordu. Rusya'ya ait Tos-1 çok namlulu roketatar sistemini Ukrayna sınırına taşıdığı görüntülerle kanıtlanmıştı ancak kullanılıp kullanılmadığı henüz bilinmiyordu.

KULLANILMASI YASAK AMA...

Cenevre Sözleşmesi uyarınca kullanımı yasaklanan vakum bombası patlamanın bir parçası olarak atmosferi kullanıyor.

Cesetleri buharlaştıran, iç organları ezen ve şehirleri adeta moloz haline getirebilen vakum bombaları şimdiye kadar geliştirilmiş en güçlü nükleer olmayan silahlar arasında gösteriliyor ve 'kıyamet silahı' olarak da anılıyor.

RUSYA HANGİ FÜZELERİ KULLANIYOR?

Rusya, geçtiğimiz günlerde konvansiyonel veya nükleer bir savaş başlığı taşıyabilen Zirkon hipersonik füzesinden yeni görüntüler paylaşmıştı.

Rusya'nın bu füzeyi kullandığı ABD'li çevrelerce de teyit edilirken İngiliz basını bu gelişmeyi 'Rusya, Londra'yı 5 dakika içinde vurabilecek hipersonik nükleer füzenin görüntülerini yayınladı' başlığı ile okurlarına sunmuştu.

PUTİN 'DURDURULAMAZ' DİYE TANITMIŞTI

Söz konusu füze, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından övülen yeni nesil Rus silah teknolojisinin bir parçası.

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Putin, 2018'de yaptığı konuşmasında hipersonik füzelerin bin kilometre menzilde denizde ve karadaki hedefleri vurabildiğini açıklamıştı.

Füzeyi 'Durdurulamaz' ve 'yenilmez' olarak tanımlayan Putin yeni silahları ile dünyanın neredeyse her noktasını vurabilecekleri ve ABD yapımı bir füze kalkanından kurtulabilecekleri konusunda ısrarlı.

RUSYA, BEYAZ FOSFOR KULLANDI MI?

Rusya, ABD'nin Ukrayna'da biyolojik silah laboratuvarları olduğunu iddia ederken, ABD de Rusya'nın bölgede kimyasal silah kullanabileceğini öne sürüyor.

Zira Kremlin'in kimyasal silah geliştirme ve kullanma konusunda uzun bir geçmişi var. Ayrıca Ukrayna, Rusya'yı Kramatorsk şehrine saldırırken beyaz fosfor kullanmakla suçladı.

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Vakum bombası, nükleer olmayan, ancak ısıya dayalı basınçla işleyen bir bombadır. Bombanın petrol ve hava bileşiminden oluşan patlama düzeneği, oluşturduğu basınçla küçük bir atom bombasına denk bir tahrip gücüne sahiptir.

Söz konusu silahın ciddi kimyasal yanıklara neden olabileceği ve dumanının insanları ve hayvanları zehirleyebileceği belirtiliyor.

RUSYA, NÜKLEER SİLAH KULLANABİLİR Mİ?

Dünya nükleer silahlarla 1945'te tanıştı. İkinci Dünya Savaşı'na son veren nükleer bombalar bir daha kullanılmadı. Ancak dünya genelinde binlerce nükleer başlık mevcut.

En büyük nükleer silah deposuna sahip olan ülkelerden birisi de Rusya. Rusya'nın bu silahları Ukrayna'da kullanması ise tabiri caizse 'kâbus senaryosu' olarak nitelendiriliyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, 'Rusya'nın Ukrayna savaşında nükleer silah kullanacak' iddiaları hakkında Moskova'nın nükleer silahları sadece 'varlığı tehdit altına girerse' kullanacağını söyledi

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UKRAYNA'YA HANGİ SİLAHLAR VERİLDİ?

Amerikan Javelin ve İngiliz NLAW (Yeni Nesil Hafif Tanksavar Silahı) gibi taşınabilir tanksavar füzeleri Ukrayna'ya gönderilen en kritik silahlar olarak göze çarpıyor.

Askeri ve savunma sanayi konularında yayın yapan Oryx'e göre, Rusya üç haftalık çatışmalarda en az 270'i tank olmak üzere 1600'den fazla araç ve ekipman kaybetti. Söz konusu silahların bu kayıplarda kilit bir rol oynadığı düşünülüyor.

Ukrayna'ya gönderilen silahların kesin sayısı bilinmiyor. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada binlerce anti-tank silahı ile binden fazla Stinger füzesinin Ukrayna'ya teslim edildiğini belirtmişti.

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CNN International'ın bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre ise 17 bin anti-tank silahı ile 2 bin Stinger Ukrayna'ya iletildi.