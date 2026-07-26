Rus İHA'sı Romanya'yı karıştırdı: F-16'lar havalandı

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​​​​​​​Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Romanya Hava Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçağının yerel saatle 10.13'te Sulina-Chilia bölgesinde ülkenin kara suları üzerinde bir İHA'yı etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

Rumen pilotlar ile yer ekiplerini tebrik eden Dan, ekiplerin görevlerini profesyonellik, cesaret ve etkinlikle yerine getirdiklerini, operasyonun ülke topraklarının savunulmasına ve vatandaşların güvenliğine katkı sağladığını belirtti.

Dan, Romanya Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 24 Temmuz'da düşürülen İHA'nın, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşta kullandığı Şahed tipi olduğunun belirlendiğini kaydetti.

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​​​​​​​Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan

RUSYA'YA DİPLOMATİK PROTESTO HAZIRLIĞI

Dün ve bugün düşürülen İHA'lara ilişkin soruşturmaların sürdüğünü ifade eden Dan, Romanya'nın Rusya'ya yönelik diplomatik protestosunun da bu soruşturmaların sonuçlarına dayanacağını bildirdi.

Rusya'nın, aynı zamanda NATO ve Avrupa Birliği (AB) hava sahası da olan Romanya hava sahasını ihlal etmeyi sürdürmesinin "kabul ve tahammül edilemez" olduğuna dikkati çeken Dan, bu tür ihlallerin müttefiklerle birlikte en yüksek ciddiyetle ele alındığını vurguladı.

Böylece son 3 günde Romanya hava sahasını ihlal eden 3 İHA, F-16 savaş uçakları tarafından etkisiz hale getirildi.

Öte yandan, Rusya'ya ait bir İHA, 29 Mayıs'ta Ukrayna'ya yönelik gece saldırıları sırasında Romanya hava sahasına girerek apartmana düşmüş, 2 kişi yaralanmıştı.