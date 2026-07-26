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Rus İHA'sı Romanya'yı karıştırdı: F-16'lar havalandı

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#Romanya#F-16#İHA İhlali
Rus İHAsı Romanyayı karıştırdı: F-16lar havalandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2026 12:37

Romanya hava sahasını ihlal eden bir insansız hava aracı (İHA) daha ülkenin hava kuvvetlerine ait F-16 savaş uçağı tarafından düşürüldü. Romanya, Rusya'ya ait olduğu öne sürülen İHA'nın ihlalini kabul edilemez olarak niteledi.

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​​​​​​​Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Romanya Hava Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçağının yerel saatle 10.13'te Sulina-Chilia bölgesinde ülkenin kara suları üzerinde bir İHA'yı etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

Rumen pilotlar ile yer ekiplerini tebrik eden Dan, ekiplerin görevlerini profesyonellik, cesaret ve etkinlikle yerine getirdiklerini, operasyonun ülke topraklarının savunulmasına ve vatandaşların güvenliğine katkı sağladığını belirtti.

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Dan, Romanya Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 24 Temmuz'da düşürülen İHA'nın, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşta kullandığı Şahed tipi olduğunun belirlendiğini kaydetti.

Rus İHAsı Romanyayı karıştırdı: F-16lar havalandı

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​​​​​​​Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan

RUSYA'YA DİPLOMATİK PROTESTO HAZIRLIĞI

Dün ve bugün düşürülen İHA'lara ilişkin soruşturmaların sürdüğünü ifade eden Dan, Romanya'nın Rusya'ya yönelik diplomatik protestosunun da bu soruşturmaların sonuçlarına dayanacağını bildirdi.

Rusya'nın, aynı zamanda NATO ve Avrupa Birliği (AB) hava sahası da olan Romanya hava sahasını ihlal etmeyi sürdürmesinin "kabul ve tahammül edilemez" olduğuna dikkati çeken Dan, bu tür ihlallerin müttefiklerle birlikte en yüksek ciddiyetle ele alındığını vurguladı.

Böylece son 3 günde Romanya hava sahasını ihlal eden 3 İHA, F-16 savaş uçakları tarafından etkisiz hale getirildi.

Öte yandan, Rusya'ya ait bir İHA, 29 Mayıs'ta Ukrayna'ya yönelik gece saldırıları sırasında Romanya hava sahasına girerek apartmana düşmüş, 2 kişi yaralanmıştı.

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#Romanya#F-16#İHA İhlali

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