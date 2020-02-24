Rus heyetle Ankara’da üçüncü diplomasi turu

Rusya’dan gelecek heyetle yapılacak görüşmelerin neticesi, Türkiye’nin tavrını netleştirecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Yol haritamızı belirledik” dediği İdlib ile ilgili süreç bu hafta belli olacak. Erdoğan’ın, geçen hafta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı kritik telefon görüşmelerinden sonra gözler Türkiye’nin atacağı adımlara çevrildi. Erdoğan’ın liderlerle yaptığı görüşmelerde Soçi Mutabakatı’nı gündeme getirerek, Türkiye’nin verilen sözlere bağlı olacağını vurguladığı öğrenildi.

YOL HARİTASI

Erdoğan, Macron ve Merkel’den gelen zirve teklifine olumlu yaklaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve teklifini Putin’e iletti. Görüşmelerde krizin çözümü için bir yol haritası belirlenirken Rusya’dan Türkiye’ye gelecek heyetle yapılacak görüşmeler, atılacak adımların kaderini belirleyecek.