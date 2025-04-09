Rus heyeti İstanbul'da: 2'inci görüşme yarın

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Yarın İstanbul'da yapılacak Rusya-ABD görüşmelerine katılacak Rus heyeti İstanbul'a ulaştı.

Yabancı diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD ve Rusya heyetlerinin İstanbul'daki görüşmesi yarın saat 10.00'da Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda yapılacak.

İstanbul'daki görüşmede Rus heyetine Rusya'nın Washington Büyükelçisi Aleksandr Darçiyev başkanlık edecek.

ABD heyetine ise ABD Dışişleri Bakanlığı Rusya ve Orta Avrupa'dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Sonata Coulter liderlik yapacak.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "ABD ile istişarelerin ikinci turu yarın yapılacak. Müzakere yeri, formatı ve katılımcıları değişmedi. İstişareler İstanbul'da yapılacak." ifadelerini kullanmıştı.

İlk olarak 18 Şubat'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya gelen Rusya ve ABD heyetleri, görüşmede ikili ilişkilerin yeniden tesisi ve Ukrayna'daki savaşa son verilmesi gibi başlıkları ele almıştı.

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ABD ve Rusya heyetleri, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında büyükelçilik faaliyetlerini ele almak üzere İstanbul'daki ilk görüşmeyi ise 27 Şubat'ta ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu rezidansında gerçekleştirmişti.

Arnavutköy'deki görüşme yaklaşık 6,5 saat sürmüştü.

Türkiye, hem barışa katkı sağlama hem de görüşmelere ev sahipliği yapma konusundaki kararlılığını sürdürüyor.