Rus heyeti Dağlık Karabağ konusunda Ermenistan’da temaslarda bulundu

Geniş katılımlı Rus heyetinin birinde, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçyev bulunurken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un beraberindeki heyette Başbakan Yardımcıları Aleksandr Novak ve Aleksey Overçuk, Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova yer aldı.

Ermenistan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüşen Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in verdiği görevin bölgede kanın dökülmesini önlemek olduğunu ve barışı tesis etmek için kendilerini çok işin beklediğini söyledi.

Bu görevin dışında, bölgedeki Rus askerlerinin hayatı ve işlerini ilgilendiren konuların yanı sıra askeri ve teknik alanda iş birliğini müzakere etmek istediklerini kaydeden Şoygu, "Geniş bir program ile Ermenistan’a geldik. Bunları hayata geçirmeyi ümit ediyoruz." dedi.

Ayrıca Şoygu, Rus askerlerinin Dağlık Karabağ’a konuşlanma işlemlerinin tamamlandığını da sözlerine ekledi.

ERMENİSTAN, RUSYA İLE ASKERİ İŞ BİRLİĞİNİ DERİNLEŞTİRMEYİ UMUYOR

Rusya ile güvenlik alanında iş birliğini derinleştirmeyi umduğunu söyleyen Paşinyan, "Savaş sırasında Rusya’nın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in desteğini hissettik." dedi.

Savaştan önce zorlu bir dönem olduğunu, ancak şimdi daha zor bir döneme girdiklerini ifade eden Paşinyan, "Bu süre zarfında Rusya ile güvenlik ve askeri-teknik iş birliği alanlarında iş birliğini derinleştireceğimizi umuyorum." diye konuştu.

Bölgedeki jeopolitik durumun farklı hale geldiğini dile getiren Paşinyan, yeni durumun parametrelerini incelemek gerektiğini ifade etti.

Paşinyan, "Ermenistan ve Rusya arasında stratejik iş birliği ve kardeşçe dostluk ruhuyla, yakın ve stratejik gelecekte bağlarımız derinleşmeye devam edecek, etkileşimimiz daha da yakın ve daha stratejik olacak." ifadelerini kullandı.

Daha sonra, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un yer aldığı diğer heyet, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve heyeti ile bir araya geldi.

Rus heyetinin Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitmesi bekleniyor.