Rus gölge filosuna İngiliz operasyonu

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İngiltere Başbakanı Keir Starmer, dün sabah saatlerinde sosyal medya hesabından filoya ait bir tankerin durdurulduğunu açıkladı. “Manş Denizi’ni geçmeye çalışan Rusya’nın gölge filosuna ait bir petrol tankeri bu sabah, benim emrimle engellendi” ifadesini kullanan Starmer, operasyonun, Rusya’ya ve Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik yürüttüğü savaşa destek verenlere karşı hatırlatma olduğunu belirtti. BBC’nin operasyonun detaylarına dair haberine göre, tanker, donanmaya bağlı komandolar ile Ulusal Suç Ajansı’na bağlı güçler ve hava desteğiyle İngiltere’nin güney sahili açıklarında durduruldu.

Smyrtos isimli, Kamerun bandıralı tankere yönelik operasyon 6 saat sürdü. Savunma Bakanlığı, geminin İngiltere açıklarında tutulacağını ve inceleneceğini açıkladı. İngiltere, uyguladığı yaptırımla Rus gölge filosunda yer aldığını belirttiği 500’den fazla gemiye İngiliz sularına girmelerini ve limanlarına demirlemelerini yasaklamıştı. Fransa da bu ay başında Atlantik Okyanusu’nda Rusya’ya ait olduğu belirtilen yaptırım altındaki petrol tankerine operasyon düzenlemişti.