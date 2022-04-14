Rus generaller nasıl hedef oldu? Ukrayna'nın taktiği ortaya çıktı... İşte savaşın seyrini değiştiren hata

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in 24 Şubat'ta verdiği emir ile başlayan savaş Rus lider için pek de istediği şekilde devam etmiyor.

Gürcistan ve Kırım'daki gibi kolay bir zafer bekleyen Ruslar Ukrayna direnişini hala kırabilmiş değil. Başkent Kiev'e yönelik kuşatmasını kaldıran Rus birlikleri hedefi ülkenin doğusuna çevirmiş durumda.

Bölgeden gelen uydu görüntüleri çok sayıda Rus birliğinin Donbass'a doğru ilerlediğini gözler önüne sererken Putin'in Ukrayna’daki savaş stratejisini değiştirdiği ve 9 Mayıs’a odaklandığı belirtiliyor.

Batı merkezli istihbarat raporları Putin, 9 Mayıs'a kadar doğuda bir zafer kazanarak bunu Zafer Günü olarak kutlanan 9 Mayıs'ta Rus halkına ilan etmek istiyor.

Halihazırda ağır kayıplar veren ve savaşta planladığı kazanımları elde etmekten uzak bir konumda bulunan Rusya'ya en ağır darbe kuşkusuz generallerini kaybetmek oldu.

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UKRAYNA RUS GENERALLERİ NASIL ÖLDÜRDÜ?

Ukrayna Savunma Bakanlığı sözcüsü Markiyan Lubkivsky, en az 15 üst düzey Rus komutanın sahada öldürüldüğünü belirtirken bunlardan altısının general olduğu belirtiliyor.

'Ukrayna'nın Kiev için savaşı kazandığını söylemek doğru. Şimdi, başka bir savaş geliyor, Donbass savaşı' ifadelerini kullanan Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba Rusya'nın ülkenin doğusunu hedef alacağını açıklamıştı. 'Ukrayna'nın Kiev için savaşı kazandığını söylemek doğru. Şimdi, başka bir savaş geliyor, Donbass savaşı' ifadelerini kullanan Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba Rusya'nın ülkenin doğusunu hedef alacağını açıklamıştı.

Haliyle herkes Ukrayna'nın bunu nasıl başardığı sorusuna yanıt arıyor. Ukrayna'nın Rus birliklerinin ölümcül hatasını lehine çevirdiğini belirten uzmanlar bu soruya şu cevabı veriyor: akıllı telefonlar.

TELSİZLER MODERNİZE EDİLMEDİ, BİRLİKLER AÇIK HEDEF OLDU

Rus ordusunun elindeki askeri sınıf telsizlerinin çoğunun modernize edilmediğini belirten veri platformu Ditto'nun CEO'su Adam Fish, bu nedenle birliklerin iletişim halinde olmak için akıllı telefonlarını kullandıklarını belirtiyor.

Ruslar, ateş desteği koordinasyonu ve askeri manevraları konusunda taktik bilgi alışverişinde bulunmak için telefonlarını kullanırken bu durum onları tabiri caizse açık hedef haline getiriyor.

Madison Politika Forumu'nda görev alan eski bir ABD subayı olan John Spencer, Ukrayna kuvvetlerinin bu cihazlar üzerinden yapılan iletişimi dinleyebildiğini ve bu sayede üst düzey komutanların yerini belirleyebildiğinin altını çiziyor.

Digital Trends'in sorularını yanıtlayan ABD'li General Robert Spalding de Rus ordusunun yetersiz altyapı nedeniyle bazı durumlarda askeri iletişimden mahrum kaldığını belirtiyor.

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Tüm telefonların yazılım geliştirme kiti (SDK) verileri aracılığıyla kolayca erişilebilen dijital bir ayak izi bıraktığının altını çizen Spalding, 'Bu veriler, diğer bilgi parçalarıyla eşleştirildiğinde kullanıcının tanımlanmasına izin verebilecek bir coğrafi konum sağlar' diyor.

'Rusların cep telefonu kullanmayı seçmeleri şaşırtıcı değil' diyen Spalding sözlerine şöyle devam ediyor: 'bunu yapmak onları sahada savunmasız hale getiriyor.'

Ukrayna’daki savaşın yönetimini General Alexander Dvornikov’a veren Putin'in 9 Mayıs'a kadar Ukrayna'nın doğusunda bir zafer istediği belirtiliyor. Bu tarih ülkede Zafer Günü adıyla kutlanıyor. Kutlamalara, Kızıl Meydan’da askeri gücün sergilendiği geçit töreni damga vuruyor. Ukrayna’daki savaşın yönetimini General Alexander Dvornikov’a veren Putin'in 9 Mayıs'a kadar Ukrayna'nın doğusunda bir zafer istediği belirtiliyor. Bu tarih ülkede Zafer Günü adıyla kutlanıyor. Kutlamalara, Kızıl Meydan’da askeri gücün sergilendiği geçit töreni damga vuruyor.

UKRAYNA'NIN TAKTİĞİ: İŞTE ADIM ADIM YAPILANLAR

Ukrayna'nın üst düzey komutanları nasıl belirlediğinin sorulması üzerine Spalding, Ukrayna'nın izlediği taktiği adım adım açıkladı.

'Örneğin, belirli bir konumda bir birimin çalıştığını bildiğinizi varsayalım, o konum için verileri satın alabilirsiniz' diyen Spalding sözlerine şöyle devam etti;

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'Ardından oradaki cihazların ne yaptığını ve nereye gittiklerini izleyebilirsiniz. Cihazın nereye gittiğini izleyerek kime ait olduğunu belirleyebilirsiniz.'

Ukrayna'nın bu sayede üst düzey Rus komutanlarının yerlerini belirlediği topçu veya keskin nişancı saldırısı ile bu isimlere nokta atışı operasyon düzenlediği belirtiliyor.

KONUŞMALARI DA DİNLEYEBİLİYORLAR

Spalding, karşıt güçlerin kullanıcıları tanımlamasının bir başka yolunun da hücresel ağın kendisine girmek olduğunu kaydetti.

Kremlin Sözcüsü Peskov, geçtiğimiz günlerde Ukrayna'daki savaş için 'Ciddi asker kaybımız var. Bu bizim için büyük bir trajedi' demiş ancak Rusya'nın kaybına dair net bir açıklamada bulunmamıştı.

Bu, yalnızca konum verilerini tanımlamalarına değil, aynı zamanda aramaları dinlemelerine de izin verebilir.

Başka bir deyişle bu yöntem sayesinde Ukrayna güçleri Rus ordusunun askeri taktiklerine erişim sağlayabiliyor ve savaşta kritik öneme sahip bilgilere ulaşıyor.

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SAVAŞTA KAÇ RUS ASKERİ ÖLDÜ?

Ukrayna, 13 nisan itibari ile savaşta 20 bine yakın Rus askerinin öldürüldüğünü açıkladı.

Batılı kaynaklar bu sayının 7 ile 15 bin arasında olduğunu belirtirken, Moskova konu ile ilgili ilk ve son resmi açıklamasını 2 Mart'ta yapmıştı.

Söz konusu açıklamada Rusya'nın savaştaki asker kaybı 498 olarak açıklanmıştı. Bu veri o tarihten sonra hiç güncellenmedi.