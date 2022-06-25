Rus General NATO’yla muhtemel savaşta vurulacak ilk yeri açıkladı!

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Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları nedeniyle Avrupa Birliği’nin Rusya’ya uyguladığı ekonomik yaptırımlara Litvanya’dan destek geldi. Litvanya, AB Dış Bölgesi olarak tanımlanan Rusya’nın Kaliningrad bölgesi üzerinden yaptırım ürünlerinin geçişini yasaklama kararı Rusya tarafından tepkiyle karşılandı.

"SAVAŞ DURUMUNA HAZIRLIKLIYIZ"



Rusya ile Batılı ülkeler arasındaki gerilimi daha da tırmandıran karar sonrası Rus medyasına açıklama yapan Rus Parlamentosu Savunma Komitesi Üyesi General Andrey Gurulyov hedefine NATO’yu alarak, “Kaliningrad ablukasından dolayı muhtemel bir savaş durumuna hazırlıklıyız” dedi.



PLANI ADIM ADIM ANLATTI

Gurulyov, Rusya'nın güney askeri bölgesinin eski komutan yardımcısı. Suriye'de Rus güçleriyle birlikte görev yaptı. Putin ile yakın bağları nedeniyle ABD tarafından yaptırıma uğradı.

Putin'e yakınlığı ile tanınan Gurulyov Rusya Devlet Televizyonu Rossiya-1 kanalında NATO ülkelerine tehditler yağdırdı.



Savaş sırasında Rus ordusunun kullanacağı yöntemlerden bahseden Gurulyov, “İlk hava harekatında düşmanın uzaydaki uydularını yok edeceğiz. ABD’li veya İngiliz olmalarının önemi yok. Biz hepsini NATO üyesi olarak görüyoruz. Kritik öneme sahip bölgelerin yok edilmesini içeren operasyonunun bir parçası olarak, Batı Avrupa'nın güç kaynakları kesilecek ve hareketsiz hale getirilecek. Tüm güç kaynakları yok edilecek. İkinci olarak (onların) tüm füze savunma sistemlerini yüzde 100 oranında zayıflatacağız. Ve üçüncü aşamada ise soğukta, yiyeceksiz ve elektriksiz mücadeleye devam etme konusunda ABD'nin Batı Avrupa'ya ne diyeceğini göreceğim" ifadelerini kullandı.



Andrey Gurulyov/Twitter

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Böyle bir savaş durumunda Rusya’nın ilk hedefi olacak olan Avrupa başkentinin Berlin veya Paris olmayacağının altını çizen Gurulyov,dedi.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Kaliningrad kararı sonrası "Bu kararın gerçekten eşi benzeri yok ve her şeyin ihlali anlamına geliyor. Bunun AB’nin yaptırımların transit geçişler için de geçerli olması yönündeki kararıyla bağlantılı olduğunu anlıyoruz. Bunu yasadışı görüyoruz. Durum ciddi. Herhangi bir önleme ve karardan önce çok derin analiz yapmak gerekiyor. Birkaç gün içinde durum netleşir. Ortak bir tavır için birimler arasında toplantılar gerçekleşecek" ifadelerini kullanmıştı.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı da konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaparak Litvanya’nın kararını provokatif bir karar olarak değerlendirdi.



Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında "20 Haziran’da, Litvanya maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığı’na çağırıldı. Litvanya topraklarından Kaliningrad bölgesi üzerinden çeşitli malların demiryolu ile sevkiyatının önceden bildirmeksizin Vilnius tarafından uygulanan yasakla ilgili protesto verilerek bu kısıtlamaların derhal kaldırılması talep edildi. Litvanya’nın uluslararası yasal yükümlülüklerini ihlal ettiğini provokatif ve düşmanca kararını dikkate aldığımızı belirttik. Bu bağlamda yakın zamanda Kaliningrad bölgesi ile Litvanya üzerinden Rusya Federasyonu topraklarının geri kalanı arasındaki malzemelerin geçişi tamamen geri yüklenmezse Rusya’nın ulusal çıkarlarını korumak için harekete geçme hakkını saklı tuttuğu belirtildi" denildi.