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Rus gemisi Akdeniz'de battı: 2 kayıp

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#Rus#Kargo#Gemi
Rus gemisi Akdenizde battı: 2 kayıp
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2024 11:09

Rusya'ya ait bir kargo gemisinin, İspanya ile Cezayir arasında Akdeniz açıklarında battığı açıklandı. Yapılan açıklamada, St. Petersburg şehrinden Vladivostok'a gitmek üzere yola çıkan geminin patlamanın ardından battığı ifade edildi.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, 1 Aralık'ta Rusya'nın St. Petersburg şehrinden Vladivostok'a gitmek üzere yola çıkan “Ursa Major” isimli bir kargo gemisinin, İspanya ile Cezayir arasında Akdeniz açıklarında battığını açıkladı. 

Yapılan açıklamada, geminin makine dairesinde dün meydana gelen bir patlamanın ardından battığı kaydedildi.

Açıklamada, 16 mürettebattan 14’ünün İspanyol ekip tarafından kurtarıldığı ve Cartagena kentine götürüldüğü belirtildi.

Kaybolan 2 mürettebatı arama çalışmaları ise devam ediyor.

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#Rus#Kargo#Gemi

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