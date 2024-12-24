Rus gemisi Akdeniz'de battı: 2 kayıp

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, 1 Aralık'ta Rusya'nın St. Petersburg şehrinden Vladivostok'a gitmek üzere yola çıkan “Ursa Major” isimli bir kargo gemisinin, İspanya ile Cezayir arasında Akdeniz açıklarında battığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, geminin makine dairesinde dün meydana gelen bir patlamanın ardından battığı kaydedildi.

Açıklamada, 16 mürettebattan 14’ünün İspanyol ekip tarafından kurtarıldığı ve Cartagena kentine götürüldüğü belirtildi.

Kaybolan 2 mürettebatı arama çalışmaları ise devam ediyor.