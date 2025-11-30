Rus gemilerine Karadeniz’de sabotaj… 28 milde saldırı

Haberin Devamı

RUSYA ile Ukrayna arasında savaşın sona ermesine yönelik barış görüşmeleri sürerken önceki gece geç saatlerde Türkiye’nin Karadeniz açıklarında iki ticari gemide peş peşe patlamalar meydana geldi. Gemilerin yaptırım altındaki Rus petrolünü diğer ülkelere taşıdığı iddia edilirken Ukrayna istihbaratı, petrol tankerlerine ‘Sea Baby’ (Deniz Bebeği) adlı insansız deniz araçlarıyla düzenlenen operasyonungörüntülerini yayınlayarak saldırıyı üstlendi. Saldırıların gerekçesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rus petrolüne yönelik daha önce açıkladığı ama sonradan ‘müzakereler’ sebebiyle rafa kaldırdığı yaptırım tehdidinin ardından Ukrayna güçlerinin inisiyatifi alarak harekete geçmesi olarak değerlendiriliyor.

İLK PATLAMA KAIROS’TA

Cuma gecesi ilk olarak Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Kefken’in 28 mil açığında Rusya’ya seyir halinde olan ‘Kairos’ isimli 274 metre uzunluğundaki tankerde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından gemide yangın çıktı. Denizcilik Genel Müdürlüğü, yangının dış etkiden kaynaklandığına dair ihbar alındığını ve gemideki 25 personelin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Rus petrolü taşıdığı için İngiltere ve Avrupa Birliği tarafından yaptırıma tabi tutulan, ancak ABD tarafından yaptırım uygulanmayan ‘Kairos’un; Rusya’nın Novorossiysk limanından Hindistan’ın Paradip limanına, Ural ham petrolünü taşıdığı, geminin bir sonraki kargosunu yüklemek için Mısır aktarmalı Rusya limanına geri dönerken saldırıya uğradığı ifade edildi. Gemideki yangının dün sabah itibarıyla söndürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Kefken açıklarındaki Kaikos tankerine yönelik yangın soğutma çalışmaları dün de sürdü.

İKİNCİ PATLAMA VIRAT’TA

İlk patlamanın hemen ardından aynı bölgede kıyıdan yaklaşık 35 deniz mili açıkta seyreden ‘Virat’ tankeri de isabet aldığını bildirerek yardım talebinde bulundu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, olay yerine kurtarma ekiplerinin yönlendirildiğini ve 20 personelin durumunun iyi olduğunu açıkladı. ‘Virat’ gemisinin de yaptırım listesinde bulunduğu bildirildi. Dışişleri Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Başkanlığı ile koordinasyon içinde olduklarını ifade eden Bakan Uraloğlu, katıldığı bir TV yayınında her iki geminin de boş olmasının muhtemel bir facianın önüne geçtiğini belirtti.

VIRAT’A BİR SALDIRI DAHA

Öte yandan ‘Virat’ isimli gemiye dün sabaha karşı ‘İnsansız Deniz Aracı’ ile yeni bir saldırı daha gerçekleşti. Geminin sancak tarafında küçük çaplı bir hasar oluştuğu ifade edilirken gemide herhangi bir yangına rastlanmadığı, mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi verildi.

1500 KM MENZİLLİ SİLAH

Ukrayna’nın saldırılarda kullandığı ‘Sea Baby’ (Deniz Bebeği) insansız deniz aracı, geliştirilmesinin ardından geçen ay yeniden tanıtılmış; aracın menzilinin bin kilometreden bin 500 kilometreye çıkarıldığı ve 2 bin kilograma kadar yük taşıyabilir hale getirildiği duyurulmuştu. Ukrayna Güvenlik Servisi’nden Tuğgeneral Ivan Lukashevych, hassas hedefleri yapay zekâ yardımıyla vurabilen ‘Sea Baby’ araçlarının, tek kullanımlık bir saldırı aracından, Ukrayna’nın saldırı seçeneklerini genişleten, yeniden kullanılabilir, çok amaçlı bir platforma dönüştüğünü aktarmıştı.

DIŞİŞLERİ: ENDİŞE DUYDUK

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli de Karadeniz’deki saldırıları endişeyle karşıladıklarını aktardı. Keçeli, “Savaşın Karadeniz sathına yayılmasının önlenmesi, ayrıca ülkemizin bölgedeki ekonomik çıkar ve faaliyetlerinin olumsuz etkilenmemesi amacıyla ilgili taraflarla temaslarımızı sürdürmekteyiz” dedi.

RUS LİMANI DA VURULDU

RUSYA’nın Karadeniz kıyısındaki Novorossiysk kentinde bulunan ve Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu (CPC) tarafından işletilen büyük petrol terminali, dün sabah düzenlenen bir deniz dronu saldırısının ardından faaliyetlerini durdurdu. Faaliyetlerin durmasının, Rusya’nın Karadeniz’deki enerji ihracat kapasitesinde kısa vadeli aksamaya yol açabileceği; küresel petrol fiyatlarında ise bölgesel risk algısına bağlı sınırlı dalgalanma yaratabileceği değerlendiriliyor.

KİEV’E SALDIRI

Rusya ise Kiev’i füze ve İHA’larla dört gün içinde ikinci kez hedef aldı. Rus ordusu, önceki gece ve sabah saatlerinde en az 36 füze ve 300 kamikaze İHA ile saldırı düzenledi. Hedef bir kez daha Ukrayna’nın enerji altyapısı oldu. Kiev’deki saldırılarda en az 3 kişi öldü, 37 kişi de yaralandı. Donetsk bölgesindeki Kramatorsk Merkez Pazarı’na düzenlenen saldırıda da bir kişi ağır yaralandı.

UKRAYNA ÜSTLENDİ

Sea Baby saldırı araçları 1500 km menzilli ve 2 bin kg’ye kadar patlayıcı taşıyor.

BARIŞ GÖRÜŞMELERİ

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve danışmanı Jared Kushner, bugün Florida’da Ukrayna heyeti ile barış planı üzerine görüşmeler yapacak. Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, görüşmeye dair, “Ukrayna onurlu bir barış için çalışıyor” yorumunu yaptı. Öte yandan Zelenski yarın Paris’te Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşecek. İki liderin Cenevre’deki görüşmelerin ardından ‘adil bir barışın koşullarını’ ve ABD’nin planını ele alacağı belirtildi.