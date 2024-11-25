Rus gazının parası nasıl ödenecek? Putin’in füzesine Gazprom yanıtı

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Rusya’nın geçtiğimiz hafta Ukrayna’ya yönelik ağır balistik füze kullanmaya başlamasının ardından ABD, Moskova’nın yurtdışından elde ettiği gelirin ana kalemini oluşturan Gazprom doğalgaz şirketine ait ‘Gazprombank’ bankasını kara yaptırımlar listesine aldı. Kararın yürürlüğe girmesiyle Rusya’dan doğalgaz satın alan ülkelerle hesaplaşma imkânsız hale gelirken, dünya çapında söz konusu bankanın çıkardığı ‘Union Pay’ kartı da bloke oldu.

ÖDEME KRİZİ KAPIDA

21 Kasım’da Rus ordusu, “Oreşnik” (Fındık) isimli kıtalararası balistik füzeyi işgalin başından beri ilk kez kullanarak Ukrayna’nın Dnipro kentini hedef almıştı. Ekonomi uzmanlarına göre, ABD Hazine Bakanlığı’nın “Gazprombank” hamlesinin, “bin adet Oreşnik füzesinden bile daha yıkıcı bir etkisi” olacak. Bankanın kullanılamaz hale gelmesiyle Türkiye, Macaristan, Yunanistan, Slovakya, Sırbistan, Bulgaristan, İtalya ve Avusturya; Rusya’dan ihraç edilen doğalgazın ödemelerini yapamayacak. Kremlin Sarayı alternatif ödeme yöntemleri araştırmaya başlarken, krizin en ciddi ocak ayında hissedileceği tahmin edilmekte.

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FİDAN: ABD’NİN UMRUNDA DEĞİL

Yaptırım kararı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın geçen hafta TBMM bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada da gündeme geldi. Bakan Fidan, Türkiye’nin gaz ithalatının yüzde 40’ını Gazprom üstünden yaptığını vurgulayarak bu durumun “ABD’nin umurunda olmadığını” belirtti. Türkiye’nin tüm finansal altyapısını Batı’ya, savunmasını ise NATO’ya bağlamış olduğuna dikkat çeken Fidan,“Sizin kendi milli çıkarınızı savunmak için yaptığınız işlemden dolayı ben sana savunma yaptırımı uygulayacağım diyor. Mesela Gazprom’a yaptırım geliyor. Biz gaz ithalatımızın yüzde 40’ını Gazprom’dan yapıyoruz, adamın umurunda değil” diye konuştu.

UNION PAY KAPANDI

Washington yönetimi, yaptırımlara dünya çapında yayılmış aynı bankaya ait 6 kardeş kuruluşu da ekledi. Bu hamleyle Çin, İtalya, Türkiye, Macaristan, Mısır, Almanya, İngiltere, Endonezya, Yunanistan, Arjantin, Meksika, Tayland ve Uruguay’da ‘Union Pay’ kartıyla işlem yapılamaz oldu. Halihazırda Türkiye dahil yurtdışında bulunan yüz binlerce Rus vatandaşı hesabından para çekemiyor.