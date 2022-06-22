Rus gazeteci Ukraynalı çocuklar için Nobel’ini sattı

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20 Haziran Dünya Mülteciler Günü’nde düzenlenen açık arttırma, New York’taki ünlü Times Meydanı’nda Heritage Auction müzayede evi tarafından organize edilen bir etkinlikle eş zamanlı olarak internet üzerinden yapıldı. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’na (UNICEF) bağışlanacak para savaş nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Ukraynalı çocuklara yardım için kullanılacak.



SALDIRIYA UĞRAMIŞTI



Nobel Komitesi 2021’de Filipinli gazeteci Maria Ressa ile birlikte ‘ifade özgürlüğünü savunduğu için’ Muratov’a Nobel Barış Ödülü’nü vermişti. Muhalif Novaya Gazeta’nın kurucularından olan Muratov, nisanda Moskova’da boyalı saldırıya maruz kalmıştı. Gazete Kremlin’in Rusya’nın Ukrayna’ya müdahalesini “savaş” olarak nitelendiren yayın organlarının kapatılabileceği açıklamasının ardından yayını durdurmuştu.