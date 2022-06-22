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Rus gazeteci Ukraynalı çocuklar için Nobel’ini sattı

#Rus Gazeteci#Nobel#Dmitry Muratov
Rus gazeteci Ukraynalı çocuklar için Nobel’ini sattı

Rusya'da yayımlanan muhalif Novaya Gazeta’nın genel yayın yönetmeni Rus Dmitry Muratov, 2021 yılında kazandığı Nobel Barış Ödülü madalyasını 103.5 milyon dolara (1.8 milyar TL) açık artırmayla sattı.

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20 Haziran Dünya Mülteciler Günü’nde düzenlenen açık arttırma, New York’taki ünlü Times Meydanı’nda Heritage Auction müzayede evi tarafından organize edilen bir etkinlikle eş zamanlı olarak internet üzerinden yapıldı. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’na (UNICEF) bağışlanacak para savaş nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Ukraynalı çocuklara yardım için kullanılacak.

SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Nobel Komitesi 2021’de Filipinli gazeteci Maria Ressa ile birlikte ‘ifade özgürlüğünü savunduğu için’ Muratov’a Nobel Barış Ödülü’nü vermişti. Muhalif Novaya Gazeta’nın kurucularından olan Muratov, nisanda Moskova’da boyalı saldırıya maruz kalmıştı. Gazete Kremlin’in Rusya’nın Ukrayna’ya müdahalesini “savaş” olarak nitelendiren yayın organlarının kapatılabileceği açıklamasının ardından yayını durdurmuştu.

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#Rus Gazeteci#Nobel#Dmitry Muratov

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