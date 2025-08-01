Rus endişesi Ukrayna'ya taktik değiştirtti! Eski yöntem rafa kalktı... F-16'lar için devrim niteliğinde

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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 3.5 yıldır devam ederken Ukrayna ordusu, F-16 savaş uçaklarını Rus saldırısından koruyabilmek için yeni bir yönteme başvurdu.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rus saldırılarına karşı konuşlanmaların çeşitlendirilmesi ve sürekli hareket stratejisiyle hayatta kalmayı başardı.

Ukrayna ordusu, Batı'nın sabit üsler yerine mobil savaş kabiliyetlerine yöneldiği bu dönemde, geleneksel olmayan konuşlanma stratejisi geliştirdi.

Ukrayna, ABD yapımı F-16'lar için devrim niteliğinde mobil çözüm üreterek iki yeni kompleksin kullanımına başladı. Asker-sanayi işbirliğiyle geliştirilen bu yeni sistem, cephe gerisinde uçak bakımının yanı sıra planlama ve mühimmat yönetimi işlevlerini gerçekleştirebilmesi ile ön plana çıktı.

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SÜREKLİ YER DEĞİŞTİRİYORLAR

Savaş uçaklarının sürekli yer değiştirilmesine dayanan sistemin yaratıcısı Come Back Alive isimli grup, “Ukrayna havaalanları düşmanın öncelikli hedeflerinden biri olduğu için uçakları güvende tutmak giderek zorlaşıyor” diyerek esnek çözümün önemini vurguladı.

ABD'li bir general, Rusya'ya kıyasla çok daha güçsüz konumdaki Ukrayna hava kuvvetlerinin yok edilmesini engelleyen sürekli yer değiştirme sistemine ilişkin şöyle konuştu:



"İlk 18 ayda Ukrayna, yerdeki uçaklarının nispeten azını kaybetti. Çünkü aynı havaalanından çok nadiren kalkış ve iniş yaptılar”

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Batı ülkelerinden teslim edilen F-16 savaş uçakları önünde konuşuyor

İngiltere Kraliyet Havacılık Derneği'nde askeri havacılık uzmanı Tim Robinson, Ukrayna'nın mobil çözümünü değerlendirdi. Robinson, bu çözümü, Ukrayna'nın az sayıdaki F-16'sının hayatta kalmasına yardımcı olmak için “kritik” olabilecek çok yenilikçi bir adım olarak nitelendirdi.

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RUSYA DA UÇAKLARINI HAREKET ETTİRMEYE BAŞLADI

Ukrayna ordusu, 1 Haziran'da düzenlediği "Örümcek ağı" operasyonu ile 4 havalimanındaki 41 Rus uçağını aynı anda vurdu. Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU), kamyonlara yükleyerek üslerin yakınlarına getirdiği insansız hava araçları (İHA) ile saldırdı ve “Rus havacılığının en kötü günü” olarak nitelendirilen saldırıyı gerçekleştirdi.

Ukrayna'nın "Örümcek Ağı" adlı operasyonundan bir görüntü

Rusya, Ukrayna'nın benzer İHA saldırıları düzenlemesinin ardından uçaklarını güvenli tutmak için hareket ettirmeye başladı. Rus Hava Kuvvetleri, üslerde kümelenmiş halde bulunan uçaklarını farklı lokasyonlara gönderdi.

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BATI'DA DİKKAT ÇEKTİ

Batı, hem Rusya hem de Çin'e ilişkin endişeler nedeniyle savaş uçaklarını sabit üsler yerine farklı konumlara gönderme kararına yöneldi.

Çin ordusunun gerçekleştirdiği geliştirmeler konusunda bilgi almakta zorlanan Batı, hava gücünü çevik ve esnek tutmanın yanı sıra kolay hedef haline gelmemesini sağlamak için bu yönteme yönelik dikkatlerini artırdı.

Robinson, birçok Batılı ordunun zaten dağınık konuşlanmayı düşündüğünü, ancak “Ukrayna'nın bunu hızlandırdığını" söyledi.

Fransız bir yarbay, 2023 yılında İngiliz ve Amerikan hava kuvvetlerinin katılımıyla gerçekleştirdikleri dağınık konuşlanma tatbikatına ilişkin “şu anda karşı karşıya olduğumuz eş düzey tehditlerle başa çıkmak için yeni bir yöntem” dedi.

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ABD Pasifik Hava Kuvvetleri Komutanı General Kevin Schneider, Mart ayında “güvenli, sabit üslerden operasyon yürütme günleri sona erdi” dedi ve Hint-Pasifik bölgesindeki tehditlerin “çatışma durumu için çok sayıda dağınık konumdan operasyon yürütebilen esnek ve dayanıklı bir güce" ihtiyaç duyduklarını belirtti.

ABD'nin USS Carl Vinson uçak gemisi (AFP)

Come Back Alive'ın direktörü Taras Chmut, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın "Ukrayna'ya, savaş uçaklarını Batı'dan farklı bir biçimde kullanması gerektiğini gösterdi" dedi.

Chmut, Batı'nın bu çözümü aynen kopyalamasına gerek olmadığını öne sürdü ve Ukrayna'nın tam olarak F-16 altyapısı kurmak için zamanı olmadığını bu sebeple en mantıklı çözümün mobil bir ekosisteme yatırım yapmak olduğunu belirtti.