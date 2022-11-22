Rus ekonomisi savaşın ağır bilançosunu ödüyor

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Ukrayna topraklarında uzun süredir savaş sürdüren Rusya, Batı’nın yaptırımları ve savaşla birlikte gelen ekonomik sıkıntılar etkilerini daha fazla göstermeye başladı. Savaşın ağır yükünü kaldırmakta zorluk çeken Moskova 1918’den bu yana ilk kez temmuz ayında borcunu ödeyemez duruma düştü.

İngiltere Savunma Bakanlığı’nın açıkladığı son raporda, Rusya’nın tahvil satarak 12 milyar euro borç edindiği açıklandı.

İKİNCİ RESESYON BEKLENTİSİ

Geçen hafta, ülke ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,1 küçüldükten sonra resmi olarak resesyona girdi ve ardından üçüncü çeyrekte yüzde 4'lük bir düşüş daha yaşadı. Savaşın ardından yüzlerce büyük şirket ülkeden kaçtığı için ihracatta çok büyük düşüşler yaşandığı kaydedildi. Savaşla birlikte artan petrol ve gaz satışları bu yıl ülkeyi ayakta tuttu, ancak şu anda büyük ölçüde ABD ve AB ambargosu altında ve gelirlerin 2023'te daralması bekleniyor. Consensus Economics'e göre Rusya ekonomisinin yıl boyunca yüzde 4,6 oranında küçülmesi ve üç yıl içinde ikinci resesyona girmesi muhtemel. Düşüş, daha önce tahmin edilenlerden daha hızlı ve Kovid-19 durgunluğunun aksine buradan çıkış yolunun daha zor olduğu söyleniyor.

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SAVAŞA HARCANAN RAKAM BEKLENENDEN DAHA FAZLA

Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının tam maliyetini hesaplamak zor, ancak Forbes tarafından ağustos ayında yapılan bir analiz Rusya'nın en az 15 milyar euro değerinde ekipman kaybettiğine işaret etmişti. Bu rakamlar, durum Kharkiv'deki bozgun veya Herson'dan geri çekilme hesaba katılmadan önce hesaplanmış bir bütçe.

Uzmanlara göre yaptırımlar, çalışma hayatındaki aksamalar ve çalışma çağındaki erkeklerin kaybı gibi savaşın gerçek maliyeti kayıp ekipmandan çok daha büyük bir etki içeriyor.

RUSYA YAPTIRIMLARI

Rusya’ya gelen yaptırımlarda ülkede ithalat ve ihracatın neredeyse durduğu bir dönem yaşanıyor. Özellikle savunma sanayi için gerekli olan malzemelerin tedarik edilememesi durumunda savaşta gerekli olan envanterin yerine koyulmasında gecikmeler bekleniyor.