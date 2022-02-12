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Rus donanmasından 30'dan fazla savaş gemisiyle tatbikat! Ukrayna alarma geçti...

#RUSYA#Donanma#Tatbikat
Rus donanmasından 30dan fazla savaş gemisiyle tatbikat Ukrayna alarma geçti...

Rusya Savunma Bakanlığı, 30’dan fazla savaş gemisinin Sivastopol ve Novorossiysk'teki daimi üslerinden ayrıldığını ve Kırım açıklarında tatbikat başlatılacağını duyurdu. Rusya'nın tatbikat bahanesi ile Karadeniz'e erişimlerini tamamen kestiğini iddia eden Ukrayna bölgedeki gelişmeleri kontrol etmek için devriye botlarını devreye soktu. Kiev, Moskova'nın söz konusu tatbikatla Karadeniz ve Azak Denizi'ni birbirine bağlayan Kerç Boğazı'nı kapatacağını iddia ediyor.

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Ukrayna-Rusya krizi giderek tırmanırken, Rusya'dan bir tatbikat hamlesi daha geldi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Sivastopol ve Novorossiysk limanlarında bulunan 30’dan fazla savaş gemisinin Karadeniz’e hareket ettiği ve Kırım açıklarında deniz tatbikatı başlatılacağı duyuruldu. 

Rus donanmasından 30dan fazla savaş gemisiyle tatbikat Ukrayna alarma geçti...

KARADENİZ'DEN İLK GÖRÜNTÜLER

Savaş gemilerinin ilk görüntüleri ajanslara düştü. Fotoğraflarda füze gemisi Moskova ve diğer muhrip gemiler göze çarpıyor. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde ise, çok sayıda Mi-8 ve Ka-52 model Rus helikopterinin Kırım semalarında uçuş yaptığı görüldü.
Rus donanmasından 30dan fazla savaş gemisiyle tatbikat Ukrayna alarma geçti...

YOLA ÇIKTILAR

Rusya Donanması’na bağlı Karadeniz Filosu tarafından başlatılacak olan tatbikatın Karadeniz Filosu Komutanı Amiral İgor Osipov yönetiminde gerçekleştirileceği belirtildi.

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Açıklamada, “Tatbikat kapsamında savaş gemileri, tekneler ve filo destek gemileri, Sivastopol ve Novorossiysk'teki daimi üslerinden ayrılarak belirlenen bölgelere geçiş yaptı. Tatbikatın amacı Kırım yarımadasının kıyı şeritlerini, Karadeniz filosunun üslerini, deniz iletişim ve ekonomik faaliyet alanlarının korunmasıdır” denildi.

Rus donanmasından 30dan fazla savaş gemisiyle tatbikat Ukrayna alarma geçti...

ATIŞLAR GEÇEKLEŞTİRİLECEK

Tatbikatın sırasında Rus donanmasına bağlı birlikler tarafında senaryo gereği düşman saldırılarına karşı atışlar gerçekleştirileceği vurgulanarak, “Deniz, kıyı ve hava hedeflerine karşı füze ve topçu ateşi, füze ve bomba saldırıları eğitimleri gerçekleştirecek. Karadeniz'den ve diğer filolardan çeşitli sınıflardaki 30'dan fazla savaş gemisi, deniz saldırı grupları ve çıkarma gemisi müfrezeleri olarak görevleri yerine getirecek. Bunlar arasında fırkateynler, devriye gemileri, füze gemileri, küçük füze gemileri ve çıkarma gemileri bulunuyor” ifadeleri kullanıldı.
Rus donanmasından 30dan fazla savaş gemisiyle tatbikat Ukrayna alarma geçti...

UKRAYNA ALARMA GEÇTİ

Rusya geçtiğimiz Perşembe Belarus ile birlikte dev bir tatbikata başladığını duyurmuştu. Ülkenin kuzeyinde gerçekleşen bu tatbikatın ardından şimdi de  Karadeniz'de ve Azak Denizi'ni kapsayan tatbikat Ukrayna'yı harekete geçirdi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Azak Denizi'nin tamamen kapatıldığını ve Rus kuvvetleri tarafından Karadeniz'e erişimlerinin neredeyse tamamen kesildiğini söyledi.
Rus donanmasından 30dan fazla savaş gemisiyle tatbikat Ukrayna alarma geçti...

Ukrayna güvenlik güçleri bölgede olan gelişmeleri takip etmek için devriye botlarını devreye soktu.

TATBİKAT BAHANE

Ukrayna Rusya'nın tatbikat bahanesi ile ülkeyi her yandan kuşattığını iddia ediyor. ABD de bu konuda Ukrayna ile hemfikir. ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada "Rusya, Ukrayna ekonomisi için hayati önem taşıyan deniz trafiğini engelliyor" ifadelerini kullanıldı.

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