Rus donanma gemisine saldırı

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Rusya ve Ukrayna arasında Kırım ve çevresindeki çatışmalar devam ediyor. Ukrayna Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 02.30 sıralarında Feodosia kasabası kıyılarına düzenlenen hava saldırısında Rus Karadeniz Filosuna ait “Novoçerkassk” çıkarma gemisinin seyir füzeleriyle vurulduğu belirtildi. Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Mykola Oleshchuk yaptığı açıklamada, "Rusya'nın filosu giderek küçülüyor. Hava Kuvvetleri pilotlarına ve çalışmalara katılan herkese teşekkürler" ifadesini kullandı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



Rusya'nın Kırım Valisi Sergey Aksyonov ise Ukrayna'nın hava saldırısında 1 kişinin öldüğünü, 2 kişinin yaralandığını belirtti. Ukrayna tarafından düzenlenen saldırı nedeniyle kasabanın limanında yangın çıktığını ve alevlerin kısa sürede kontrol altına alındığını ifade eden Aksyonov, tüm acil servislerin sahada olduğunu ve birçok evin tahliye edildiğini ifade etti.



Rusya Savunma Bakanlığı saldırıyı doğrulayarak geminin hasar gördüğünü duyurdu.

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13 İHA İMHA EDİLDİ



Ukrayna Hava Kuvvetleri, dün yerel saatle 18.30 ve bugün 03.00’a kadar Rusya’nın İran yapımı insansız hava araçlarıyla Ukrayna’ya saldırı düzenlediğini açıkladı. Açıklamada, 19 İHA’dan 13’ünün Odesa, Herson, Mikolayiv ve Hmelnitski bölgelerinde imha edildiği kaydedildi.