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Ömer BİLGE / LEFKOŞA
Haber Giriş: 09.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Rus Dışişleri Bakanı arabuluculuk önerdi

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
Rus Dışişleri Bakanı arabuluculuk önerdi
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Kıbrıs Rum yönetimini dün ziyaret eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Rum lider Nikos Anastasiadis arasında Doğu Akdeniz’deki gerginliğin kaynağı konusunda görüş ayrılığı yaşandı.

Anastasiadis Türkiye’yi suçlarken, Lavrov, Rusya ile bağlarını koparması şartıyla Rumlara silah ambargosunu kaldıran ABD’yi işaret etti. 1960’ta Türk ve Rumların ortaklığında kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti ile diplomatik ilişkilerin 60’ıncı yılı nedeniyle Ada’ya gelen Lavrov, deniz yetki alanlarıyla ilgili sorunların diyalog yoluyla çözülebileceğini belirtti ve “Rusya, tarafların istemesi halinde arabuluculuk yapmaya hazır” dedi. Lavrov, “Doğu Akdeniz’de özellikle bölge dışı aktörler, örneğin ABD’nin faaliyetleri barışçıl çözümler yerine krizin tırmanmasına hizmet ediyor” diye konuştu.

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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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