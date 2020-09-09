Rus Dışişleri Bakanı arabuluculuk önerdi

Anastasiadis Türkiye’yi suçlarken, Lavrov, Rusya ile bağlarını koparması şartıyla Rumlara silah ambargosunu kaldıran ABD’yi işaret etti. 1960’ta Türk ve Rumların ortaklığında kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti ile diplomatik ilişkilerin 60’ıncı yılı nedeniyle Ada’ya gelen Lavrov, deniz yetki alanlarıyla ilgili sorunların diyalog yoluyla çözülebileceğini belirtti ve “Rusya, tarafların istemesi halinde arabuluculuk yapmaya hazır” dedi. Lavrov, “Doğu Akdeniz’de özellikle bölge dışı aktörler, örneğin ABD’nin faaliyetleri barışçıl çözümler yerine krizin tırmanmasına hizmet ediyor” diye konuştu.