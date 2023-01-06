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36 saatlik tek taraflı ateşkes yürürlüğe girdi! Rusya: Ukrayna saldırmaya devam ediyor

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#Rusya#Ukrayna#Ateşkes
36 saatlik tek taraflı ateşkes yürürlüğe girdi Rusya: Ukrayna saldırmaya devam ediyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2023 14:38

Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri doğrultusunda ilan edilen 36 saatlik tek taraflı ateşkes, bugün saat 12.00 itibari ile yürürlüğe girdi. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Rus askerlerinin ateşkese uymasına rağmen, Ukrayna'nın askeri mevzileri bombalamaya devam ettiği bildirildi.

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Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya Savunma Bakanlığı'na Ukrayna'da bugün saat 12.00'den itibaren 36 saatliğine ateşkes uygulanması talimatı verdi.

Devlet televizyonundan yapılan duyuruda "Ateşkes bugün öğle saatlerinden itibaren tüm cephe hattında yürürlüğe girdi ve 7 Ocak sonuna kadar devam edecek” ifadeleri yer aldı.

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI: UKRAYNA SALDIRILARI SÜRÜYOR

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Rus askerlerinin ateşkese uymasına rağmen, Ukrayna'nın askeri mevzileri bombalamaya devam ettiği bildirildi.

UKRAYNA REDDETMİŞTİ

Ortodoksların Noel’i kutlayabilmesi için bu ateşkesi ilan eden Rusya, dün Ukrayna’yı da ateşkese katılmaya davet etti. Fakat Kiev bu talebi reddetti.

Ukrayna lideri Zelenski, bu ateşkesin cephedeki ilerlemelerini durdurmak için ilan edildiğini savundu. Bir video mesaj yayınlayan Zelenski, Rusya’nın ateşkesi kullanarak cepheye daha fazla asker ve silah taşımayı hedeflediğini söyledi.

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KİLİSE ÇAĞRIDA BULUNDU

ABD lideri Joe Biden da Putin’in “nefes almak için böyle bir hamle yaptığını” belirtti.

Kremlin’den yapılan açıklamada Putin’in ateşkesi savaşın şiddetini azaltmak için değil, Rus Ortodoks Kilisesi’nin çağrısı sonucu ilan ettiği yer aldı.

Kilise Noel’de insanların kiliseye gidebilmesi için çatışmalara ara verilmesi çağrısında bulunmuştu.

Ortodoks Hristiyanlar Noel’i 7 Ocak’ta kutluyor.

PUTİN VE ERDOĞAN TELEFON GÖRÜŞMESİNDE ATEŞKESİ ELE ALMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında yapılan telefon görüşmesinde, Rusya-Ukrayna arasında ateşkes ele alınmış, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ateşkes için arabuluculuk yapma önerisine Putin’in olumlu baktığı ifade edilmişti.

 

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#Rusya#Ukrayna#Ateşkes

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