Rus denizaltıları Manş Denizi'nde! Medvedev tehdit etti: 'Hipersonik füzelerimiz yardım edecektir'

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İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF), İngiltere’nin Ukrayna’yı desteklemesi nedeniyle tansiyonun arttığı Rusya’ya ait bombardıman uçağını engelledi. İngiliz Donanması ise, bir Rus denizaltılarını ve gemilerini Manş Denizi’ne girerken tespit etti.

Daily Mail’de yer alan habere göre, HMS Iron Duke ve HMS Tyne, Manş Denizi’nde tespit edilen Rus gemilerini ve denizaltılarını “ulusal güvenliği korumak” amacıyla takip etti.

Gece saat 23:00 sularında, Rus gemileri İngiltere sularına girdi. Kraliyet Donanması, bu gemileri ve bir Rus denizaltısını takip ederken, RAF jetleri de Çarşamba günü bir Rus Bear-F bombardıman uçağını izlemek üzere havalandı.

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Kraliyet Donanması tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “RAF jetleri NATO komutası altında havalandı ve Rus uçağı uluslararası hava sahasından geçerken izlemek üzere ortaklarımızla yakın işbirliği içinde çalıştı. Rus uçağı İngiliz hava sahasına girmedi” denildi.

Savunma Bakanı John Healey, konuya ilişkin “Kraliyet Donanması ve RAF'ın gösterdikleri çabalar, ulusal güvenliğimizi koruma konusundaki özverili kararlılıklarını ortaya koydu” açıklaması yaptı.

Healey ayrıca, “Hükümetimiz, İngiltere'yi içeride güvenli, dışarıda ise güçlü kılmaya kararlıdır" dedi.

“HİPERSONİK FÜZELERİMİZ YARDIM EDECEKTİR”

Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve eski Rusya Başkakanı Dmitri Medvedev, İngiltere ve Rusya arasındaki gerilimin arttığı bir dönemde İngiltere’yi tehdit eden paylaşım yaptı.

İngiltere'yi “batırmakla” tehdit eden Medvedev, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “İngiltere denen ada muhtemelen önümüzdeki birkaç yıl içinde batacak. Gerekirse hipersonik füzelerimiz yardım edecektir” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İngiltere ve Ukrayna'nın diğer Batılı destekçilerini, Ukrayna'nın NATO tarafından tedarik edilen uzun menzilli füzeleri Rusya'nın derinliklerindeki askeri hedeflere fırlatmasına izin vermeleri halinde en sert sonuçlarla karşılaşacakları konusunda uyarmıştı.