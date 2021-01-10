MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriRus cimnastikçi korona olmuştu, koku alamadı yanıyordu
GeriDünya Rus cimnastikçi korona olmuştu, koku alamadı yanıyordu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
Haber Giriş: 10.01.2021 - 07:45 | Son Güncelleme:

Rus cimnastikçi korona olmuştu, koku alamadı yanıyordu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Rus cimnastikçi korona olmuştu, koku alamadı yanıyordu
Abone Olgoogle-news

RUSYA’nın Olimpik cimnastikçilerinden 30 yaşındaki Daria Valeryevna Şkurikhina, evinde çıkan yangından kıl payı kurtuldu.

Koronavirüs nedeniyle koku alma yetisi azalan sporcunun, ancak dumanı gördükten sonra alarma geçebildiği, bu sırada da evinde büyük hasar oluştuğu belirtildi.

Ortodoksların Noel’i kutladığı 7 Ocak günü Nizhni Novgorod kentinde yaşanan yangının mumdan çıktığı tahmin ediliyor.

Genç kadın felaketi yarasız atlattı ancak evsiz kaldı.

Rus cimnastikçi korona olmuştu, koku alamadı yanıyordu

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle