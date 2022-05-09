Polonya'daki törene damga vuran anlar! Rus büyükelçi kırmızıya boyandı...

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Rusya'nın Polonya Büyükelçisi Sergey Andreyev, Polonya'nın başkenti Varşova’da İkinci Dünya Savaşı’nda yaşamını yitiren Sovyetler Birliği askerleri için yaptırılan anıt mezardaki törenlere katıldı.



YÜZLERCE EYLEMCİ 'FAŞİST' DİYE BAĞIRDI



Büyükelçiyi törenin yapılacağı alanda yüzlerce savaş karşıtı eylemci karşıladı. Eylemcilerin Ukraynalı kurbanlarını simgeleyen kana bulanmış beyaz çarşaflar giydiği görüldü.



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Büyükelçi Andreyev anıta çelenk koyduğu sırada bir grupvediye bağırarak Rusya'yı ve Andreyev'i protesto etmeye başladı.Polis, büyükelçi ve heyetini korumaya çalışmak için anında müdahale etse de başarılı olamadı. Eylemciler yanlarında getirdikleri getirdikleri kırmızı boyayı büyükelçinin yüzüne fırlattı.Büyükelçinin elleri, yüzü ve kıyafetlerinin tamamen kırmızıya boyandığı görüldü.Göstericiler sloganlarına devam ederken, büyükelçi korumaları tarafından çembere alındı. Yapılan törenler, Rus büyükelçi ve diplomatların anıta çelenk ve kırmızı karanfil koymasının ardından son buldu.Associated Press (AP) haber ajansı, büyükelçi ve beraberindeki ekibin polisin yardımıyla mezarlıktan çıkabildiğini duyurdu. Saldırıyı düzenleyenlerin kimlikleri ise medyaya açıklanmadı.

RUSYA'DAN ANINDA TEPKİ

Rusya'dan söz konusu saldırıya anında tepki geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova "Neo Nazizm taraftarları bir kez daha o kanlı yüzlerini gösterdi" diyerek olayı kınadı.