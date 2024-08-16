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Rus bombardıman uçağı düştü: Pilot öldü

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#RUSYA#Sibirya#UÇAK
Rus bombardıman uçağı düştü: Pilot öldü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2024 10:10

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Hava Kuvvetleri’ne ait Tu-22M3 uzun menzilli bombardıman uçağının planlı bir uçuş sırasında Sibirya’daki Irkutsk Bölgesi’ne düştüğünü açıkladı. Bölge Valisi Igor Kobzev, uçağın düşmesi sonucunda bir pilotun öldüğünü bildirdi.

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Hava Kuvvetleri’ne ait Tu-22M3 uzun menzilli bombardıman uçağının planlı bir uçuş sırasında TSİ 17.18 sıralarında Sibirya’daki Irkutsk Bölgesi’ne düştüğünü duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı uzmanlar, yaptıkları ilk incelemede, uçağın teknik bir sorun nedeniyle düştüğünü aktarırken uçağın düştüğü noktada yangın çıktığını söylediler.

Irkutsk Bölge Valisi İgor Kobzev, uçağın düştüğü noktada yerleşim alanının bulunmadığını, çıkan yangının ise Acil Durumlar Bakanlığı’na bağlı ekipler tarafından kontrol altına alındığını belirtti.

AFP'de yer alan habere göre, Bölge Valisi Kobzev, eğitim uçuşu sırasında düşen uçaktaki bir pilotun öldüğünü ve üç pilotun da yaralandığını açıkladı.

Kurtarma çalışmalarına ilişkin "Bütün gece sürdü. Ne yazık ki pilotlardan biri kurtarılamadı" diyen Kobzev, kazanın "teknik bir arızadan" kaynaklandığını söyledi.

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#RUSYA#Sibirya#UÇAK

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