Rus birlikleri ile işbirliği yapmayı reddetti! Korkunç son: Cansız bedenleri böyle bulundu...

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Rusya'nın katliam yaptığı, yüzlerce sivilin öldürüldüğü Ukrayna'dan korkunç haberler gelmeye devam ediyor. Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova dün yaptığı yazılı açıklamada, Rus birliklerinin çekilmesiyle Kiev bölgesinde şu ana kadar 410 sivilin cesedinin bulunduğunu açıklamıştı.

23 MART'TAN BERİ ARANIYORLARDI, TOPLU MEZARDA BULUNDULAR

Cansız bedenlerine ulaşılan siviller arasında, Motizin köyü lideri 50 yaşındaki Olga Sukhenko, kocası Igor (55) ve oğlu Alexander (25) da yer aldı. 23 Mart'tan beri kayıp olan ve Rus birliklerinin kaçırdığı düşünülen ailenin cansız bedenleri başlarından vurulmuş bir halde tam olarak kapatılmamış bir toplu mezarda bulundu.



Motizin köyünün lideri Olga Sukhenko, eşi ve oğlu ile birlikte/ Facebook

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RUS BİRLİKLERİ İLE İŞBİRLİĞİNİ REDDETTİKLERİ İÇİN ÖLDÜRÜLMÜŞLER

Bölgede incelemelerde bulunan yetkililer ailenin kan don duran görüntülerini paylaşırken görgü tanıkları ailenin Rus birlikleri ile iş birliğini reddettikleri için öldürüldüklerini açıkladı.

Kiev bölge konseyi başkanı Tetiana Semenova "Rus birlikleri gelip Olga'yı almak istediler ancak kocası da onunla gitmek için ısrar etti. 6 saat sonra gelip oğlunu da aldılar" dedi.

İŞKENCE İZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Sığ bir mezarda bulunan ailenin cesetleri ağır işkence izleri taşıyordu. Özellikle Olga Sukhenko'nun kollarında ve parmaklarında kırıklar olması dikkat çekti.

Ailenin bulunduğu alanda kolları bağlanmış başka bir cansız beden daha bulundu ancak kimliği teşhis edilemedi.



Bölgede incelemelerde bulunan yetkililer öldürülen insanların çoğunun ağır işkencelere maruz kaldığını ve bazı cesetlere bubi tuzakları kurulduğunu iddia ediyor.

ZELENSKİ:300'DEN FAZLA SİVİLE İŞKENCE EDİLDİ VE ÖLDÜRÜLDÜ

Ukrayna Devlet Başkanı, Rus ordusunun çekilmesinin ardından geriye ölülerle dolu sokakların kaldığı Buça'ya giderek iddiaları yerinde inceledi.

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Daha sonra döndüğü başkent Kiev'deki ofisinden Ukrayna halkına seslenen Zelenski, Rus güçlerinin Buça'da 300'den fazla sivile işkence ederek öldürdüğünü belirtti ve "savaş suçlarına dair" kanıtlar topladıklarını söyledi.

YENİ YAPTIRIMLAR YOLDA

Buça'dan gelen görüntüler dünyada soğuk duş etkisi yaratırken birçok liderden kınama mesajı geldi. ABD Başkanı Biden yaşananların savaş suçu olduğunu ve daha fazla yaptırım uygulanacağını belirtirken 'Putin bir savaş suçlusu, yargılanmasını talep ediyorum' dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Rusya'ya yönelik "sert yeni yaptırımlar" sözü verdi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin müfettiş göndermeye hazır olduğunu söyledi. Almanya, 40 Rus görevlisini sınır dışı etti, ancak Rusya’dan enerji ithalatına yönelik bir ambargoyu reddetti. Fransa da Rus diplomatları sınır dışı etme kararı aldı.