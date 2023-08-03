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Rus bilim insanları Antarktika’da karpuz yetiştirdi

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#Antarktika#Rusya#Dünya
Rus bilim insanları Antarktika’da karpuz yetiştirdi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2023 12:06

Rus bilim insanları, dünyanın en soğuk noktası olarak bilinen Antarktika’da karpuz yetiştirmeyi başardı.

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Rus bilim insanları , 2020 yılının Şubat ayında başlattıkları proje kapsamında dünyanın en soğuk yeri olan Antarktika'daki Vostok istasyonunda karpuz yetiştirmeyi başardı.

Rusça “Bitkiler” anlamında gelen “Rastenia” adı verilen projede bilim insanlarının karpuzları yetiştirmesi 103 gün sürdü. Rusya’nın Arktik ve Antarktika Araştırma Enstitüsü (AARI) tarafından yapılan açıklamada “Agrofizik Araştırma Enstitüsü ve Rusya Bilimler Akademisi Biyomedikal Sorunlar Enstitüsü ile ortak yapılan proje kapsamında dünyanın en soğuk noktası Vostok istasyonunda karpuz yetiştirme çalışmasının ilk denemesi tamamlandı” denildi. Hava sıcaklığı, nem oranı gibi koşulların istasyon içerisinde oluşturulan özel serada sağlandığı bildirilen açıklamada, Rus bilim insanlarının 103 günde 8 adet “oldun ve tatlı” karpuz yetiştirmeyi başardığı kaydedildi.

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AARI Direktörü Aleksandr Makarov, “Taze sebzelerin, meyvelerin ve bilimsel karşılığı ve pratik faydası dışında ortak projemiz çok sayıda önemli avantajı da var. istasyondaki sera düşük sıcaklık, sınırlı yaşam alanı gibi koşullarda aylarını geçiren kutup araştırmacılarının duygusal durumuna da pozitif etkileri oldu” dedi.

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#Antarktika#Rusya#Dünya

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