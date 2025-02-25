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Rus Başkonsolosluğuna saldırıda 2 kişiye gözaltı

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#Fransa#Rusya#Saldırı
Rus Başkonsolosluğuna saldırıda 2 kişiye gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2025 17:26

Fransa'nın Marsilya kentindeki Rusya Başkonsolosluğa gerçekleştirilen molotoflu saldırıya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı. Savcılık, saldırganların yetişkin olduğunu duyurdu Savcılık, saldırganların kimlik bilgilerini açıklamadı.

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Fransa'nın Marsilya kentindeki Rusya Başkonsolosluğunun bahçesine kimliği belirsiz kişiler tarafından molotof kokteyli atıldı.

Dün yaşanan olayın ardından soruşturma başlatılırken yerel savcılık olaya ilişkin 2 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Savcılık, kimsenin yaralanmadığı saldırıda yakalanan kişilerin yetişkin olduğunu duyururken şüphelilerin kimlik bilgilerini ise açıklamadı.

Fransız basını ise yakalanan kişilerin dün akşam yapılan Ukrayna yanlısı protestoda tespit edildiğini yazdı.

Rusya, Rusya'nın Ukrayna saldırılarının üçüncü yıl dönümünde gerçekleştirilen saldırının "bir terör saldırısının özelliklerini taşıdığını" ifade etti.

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#Fransa#Rusya#Saldırı

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